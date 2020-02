Sarrià es torna a reivindicar per les pudors d'Hinojosa

L'Ajuntament de Sarrià de Ter va presentar ahir, a la seu de la Generalitat, al·legacions en contra de la renovació de la llicència ambiental de la fàbrica paperera Hinojosa. Juntament amb les al·legacions va presentar un recull de queixes veïnals amb l'objectiu principal de pressionar la Generalitat i que aquesta prengui consciència de les molèsties que Hinojosa genera als veïns i «pugui reconsiderar la proposta de resolució».

El consistori ja ha entregat tota la documentació perquè la resolució sigui el màxim de restringida possible i assegurar-se que l'empresa compleixi la normativa rigorosament i no molesti els veïns de la vila. «Des de l'Ajuntament, i amb tots els partits que en formen part, sempre hem intentat, amb tots els mitjans, poder mitigar i fer que l'empresa acabi amb aquestes molèsties cap als ciutadans i ciutadanes», explicava l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula. L'Ajuntament assegura que al llarg d'aquests anys han anat fent passos fins a arribar al punt en què l'empresa ha de complir el pla establert que exigeix l'ordenança municipal, i va garantir que vetllaran «perquè es compleixi» ja que és el seu deure.

Pla de sorolls i d'olors

L'Ajuntament assegura tenir reunions constants amb l'empresa i que disposen d'un pla de sorolls que permet fer un seguiment mensual i demostrar si es compleix o no aquest pla. Tanmateix, també disposen d'un pla d'olors (PGO) que permetrà un seguiment mensual per veure el seu desenvolupament, amb l'objectiu que el mes de setembre ha d'acabar amb tres unitats d'olors com exigeix l'ordenança establerta al municipi. Des de l'Ajuntament asseguren que amb el problema del soroll ja s'ha arribat al punt que mana l'ordenança, i confien que pròximament, i seguint amb els terminis establerts, s'aconseguirà el mateix amb les olors. «Volem que aquest estiu no hi hagi olors», assegurava Fajula.

La situació actual és millor perquè a l'hivern no hi ha tanta incidència d'olors pel clima, però el que temen els veïns de Sarrià és que, de cara als mesos estivals, tornin a sentir les fortes pudors per l'augment de les temperatures. «Portem tres o quatre anys així i segurament aquest estiu serà igual o pitjor, perquè totes les coses que l'empresa promet, no les fa i continuen de la mateixa manera», remarcava un dels membres de la Plataforma Prou, Rafa Navarro. Els veïns no confien que se solucioni el problema en els terminis establerts, i Navarro assegura que esperen que si això passa «l'Ajuntament i sobretot l'oposició facin allò que van dir que farien: anar en contra de l'empresa i de la Generalitat». Fajula ha confirmat que ho faran si no es compleix amb els terminis fixats per l'empresa. «Tenim l'ordenança per poder-ho fer complir. Si la problemàtica persisteix, tornarem a presentar sancions», indicava Narcís Fajula, i afegia que si no hi ha cap altra solució utilitzaran un «pla B», que és portar el cas als jutjats.

Tots a una

L'acte va comptar amb el suport de regidors de Sarrià, Girona i altres municipis, com Sant Julià de Ramis. Davant aquesta presència política, el regidor del PSC a l'Ajuntament de Sarrià, Quim Rodríguez, va proposar «crear una taula de discussió», iniciativa que van compartir tots els representants que es trobaven a l'acte. «Hi ha recursos per fer-ho. Entre totes les forces polítiques de l'àrea urbana ho hem d'impulsar», indicava el regidor de Guanyem a Girona, Lluc Salellas. El regidor d'ERC Quim Ayats va indicar que «el que cal és tenir una voluntat clara, política i ferma per part de tots de seure per resoldre-ho», perquè aquest «és un problema que patim tots els veïns de Girona».

La regidora del PSC a Girona Sílvia Paneque va afirmar que «és veritat que ens ho podríem replantejar en el marc de col·laboració de diferents forces polítiques». L'alcalde de Sant Julià i vicepresident del Consell Comarcal, Marc Puigtió, va informar que des del Consell Comarcal «s'està treballant per obtenir una ordenança comarcal d'olors per a tots els pobles que se'n vegin afectats», ja que molts pobles no en disposen.