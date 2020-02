Famílies de l'escola Marta Mata protesten davant l'edifici de la Generalitat per la pèrdua d'una línia de P3

Una seixanta de persones han protestat aquest divendres al matí a les escales d'entrada de l'edifici de la Generalitat a Girona contra la supressió d'una línia de P3 a l'escola Marta Mata de la ciutat. Les famílies s'han concentrat amb xiulets i tambors per reclamar a Educació que revoqui la decisió. La presidenta de l'AMPA, Laura de Batlle, ha lamentat que se n'hagin assabentat pels mitjans i ha explicat que demanaran una reunió amb el director dels serveis territorials d'Educació perquè els exposin els motius. Actualment el centre té dues línies amb 25 alumnes a cadascuna. "Volem una qualitat educativa per als nostres fills; traient una línia no sabem quantes places s'oferiran i es perdran especialistes", ha afegit.