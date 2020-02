GironaQuiz, l'app de l'ajuntament amb 1.500 preguntes sobre patrimoni i cultura de la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha posat a la xarxa una nova aplicació mòbil per dinamitzar i fomentar la promoció de la ciutat. Batejada com a GIRONAQuiz, el seu nom ja dona pistes sobre què ofereix (perquè en anglès, 'quiz' és 'qüestionari'). L'aplicació es basa en un joc de 1.500 preguntes i respostes sobre diferents aspectes relacionats amb la ciutat, d'àmbits tan diversos com la cultura, la política, l'urbanisme, l'esport, la història, la música, els espais físics o les curiositats de Girona. Està disponible tant per a sistemes operatius iOS com Android. L'app és gratuïta i es dirigeix tant als gironins que vulguin posar a prova els seus coneixements sobre la ciutat com als turistes que vulguin descobrir-la a través de les noves tecnologies.

L'app té com a objectius promoure l'ús de noves tecnologies entre la ciutadania, difondre el patrimoni, la cultura i la història de la ciutat tant als turistes com a la ciutadania d'una forma amena i divertida i dinamitzar el comerç local.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, destaca que l'aplicació és "un producte innovador, atractiu i de qualitat que ens permetrà arribar amb un valor afegit a les persones que ens visiten". A més, Plana també subratlla que l'app també té "usos didàctics i culturals per a la ciutadania gironina".

1.500 preguntes i respostes



GIRONAQuiz es composa de 1.500 preguntes sobre cultura, política, urbanisme, esport, història, música, espais físics i curiositats relacionades amb la ciutat de Girona. A més, permet que aquells qui hi juguin puguin proposar preguntes, que s'aniran incorporant a l'aplicació a mesura es vagi actualitzant. D'aquesta manera, "es fomenta la participació ciutadana", destaca l'Ajuntament.

L'usuari o la usuària podrà participar en el joc de forma individual o en un repte, a través del qual es podrà enfrontar a una altra persona coneguda o desconeguda dins l'aplicació amb l'objectiu d'anar superant nivells i escalant llocs en la classificació global de totes les persones usuàries del joc.