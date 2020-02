El PSC vol el mercat dels marxants a plaça Catalunya quan sigui per a vianants

El PSC proposa traslladar a plaça Catalunya el mercat dels marxants –actualment situat a la Devesa– un cop es realitzi la reforma urbanística que consisteix a convertir la plaça en zona per a vianants.

El projecte consisteix a «connectar la zona comercial del Barri Vell de la ciutat amb la zona comercial del centre, mitjançant un gran espai per a vianants a través d'una important reforma urbana de la plaça Catalunya i els seus voltants», com apuntaven en el seu programa electoral el 2019. Aquesta reforma implicaria establir una continuïtat entre la Rambla, plaça Catalunya, la zona comercial de Joan Maragall, el carrer del Carme i la plaça del Lleó, creant així una bona connectivitat entre les tres artèries comercials principals. D'aquesta manera s'aconseguiria «descongestionar» el centre i al mateix temps «oxigenar-lo», apunten els socialistes.

Des del partit asseguren que el canvi d'ubicació del mercat de la Devesa a plaça Catalunya només es podrà dur a terme «quan s'hagi finalitzat la conversió de la plaça en zona per a vianants» i també remarquen que actualment no és possible el trasllat per factors com el trànsit. El partit socialista vol fer una gran transformació de la ciutat amb la remodelació del centre i el canvi d'ubicació del mercat. Iniciativa que van impulsar durant la campanya electoral de l'any 2015, on ja plantejaven aquesta proposta dient que «Girona ha de tenir un centre ampliat, ha de guanyar espai per als vianants i ha de reduir el trànsit rodat de cotxes i motos».

El partit de Sílvia Paneque sap que la proposta exigeix «treballar-hi molt», però confien que el mercat pot ser un element molt positiu per a la zona, pel fet que podria ser «un nou element que atrauria moltíssimes persones» que viuen a mitja i llarga distància i, per tant, beneficiaria el comerç de la zona. Des del partit agafen com a referència Vic, localitat on el mercat s'ha convertit en un centre d'atracció en l'àmbit comarcal i provincial per la gran afluència de gent que genera.



Zona per a vianants

El 10 de febrer, ERC va presentar una moció per fer la plaça Catalunya una zona per a vianants, i va ser aprovada per unanimitat. Així i tot, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, va avançar que han d'estudiar-ho i que «ara per ara» la plaça Catalunya no podrà ser exclusiva de vianants perquè és «l'únic accés» al Barri Vell.