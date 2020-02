Famílies de l'escola Marta Mata protesten per l'eliminació d'una de les línies de P3

Famílies i professors de l'escola Marta Mata van protestar ahir al matí a les escales de la seu de la Generalitat a Girona contra la decisió d'eliminar una de les dues línies de P3 que té l'escola. Amb una pancarta on es llegia «Alerta! No al tancament de línies de P3», crits de «volem P3», xiulets i tambors, les famílies van voler fer soroll «perquè no estem d'acord ni amb la decisió ni amb les formes a partir de les quals ho hem sabut, que ha hagut de ser pels mitjans», lamentaven.

Actualment el centre disposa de dues línies de P3 amb 25 alumnes cadascuna; per tant, l'eliminació d'una línia preocupa les famílies perquè no saben quantes places s'oferiran per al curs vinent. «El que volem és una qualitat educativa per als nostres nens i nenes», remarcava la presidenta de l'Associació de Mares i Pares (AMPA), Laura de Batlle, que també va assegurar que és molt difícil recuperar una línia escolar «un cop l'has perdut». Des del centre remarquen que aquesta decisió afecta tot el sector educatiu, pel fet que eliminant un grup «es perdran especialistes per donar suport educatiu als nens que ho necessiten» i afegeixen que si es fa la transformació a una línia caldrà modificar tot el projecte educatiu i crear un «projecte interdisciplinari».

El Departament d'Educació va informar que ha pres aquesta decisió a causa de la davallada de la natalitat a Girona, però l'AMPA del centre educatiu creu que si ha baixat la natalitat, és «el moment idoni» per realitzar una reestructuració de totes les línies de P3 per reduir les ràtios i oferir una millor qualitat educativa sense necessitat de suprimir un grup educatiu. El centre confia que Educació revoqui la decisió tot i que són conscients que es tracta d'una «decisió unilateral», lamentava la presidenta de l'AMPA.

L'escola Marta Mata forma part de la plataforma Tots som escola pública, que agrupa diferents centres escolars del municipi i, ahir, van aprofitar per fer una crida, especialment a totes aquelles famílies que es veuran afectades per l'eliminació de les línies de P3 pel curs vinent.

Diumenge passat, un dia abans que es donés a conèixer la decisió d'eliminar un dels grups de l'escola Marta Mata, la plataforma va dur a terme una protesta amb forma de marxa que es va iniciar als centres escolars i va acabar a la seu de la Generalitat. «Aquesta protesta va anar molt bé, i just l'endemà ens vam trobar amb la notícia que ens eliminaven un grup de P3; va ser com un gerro d'aigua freda», explicava la presidenta de l'AMPA de l'escola Marta Mata. L'equip directiu de l'escola té programada una reunió amb el Departament d'Educació per al pròxim dilluns 24 de febrer per abordar el tema. Reunió que ja estava prevista des d'abans de donar-se a conèixer la decisió de la Generalitat: «Pensàvem que ens donarien l'oportunitat de defensar-nos i de donar les nostres idees o punts de vista, però sembla que és igual el que podem arribar a dir o pensar», assegurava Laura de Batlle.

A més de la reunió programada amb l'equip directiu, De Batlle ha explicat que des de la Plataforma Tots som escola pública sol·licitaran «en breu» una reunió amb el director dels serveis territorials d'Eduació, Martí Fonalleras, perquè els expliqui el perquè d'aquesta decisió i intentar trobar una solució per evitar la supressió del grup.

També asseguren que aprofitaran la reunió per exposar-li diversos punts com intentar arribar al compromís del Departament de no tancar les línies de P3 de forma injustificada i la seva voluntat de ser un «òrgan consultiu» per les preses de decisions en aquest àmbit.