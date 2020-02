Agents de la Policia Municipal de Girona es formen en mediació de conflictes

Una seixantena d'agents de la Policia Municipal de Girona han començat a rebre classes en mediació de conflictes aquest dilluns al matí. L'objectiu d'aquestes sessions és que els agents coneguin les eines i els recursos en matèria de mediació per a la resolució de conflictes i ho puguin aplicar en el dia a dia als barris un cop es faci el desplegament complet de la policia de proximitat de Girona en els propers mesos. Les classes les imparteixen comandaments de la Policia Municipal de Vila-real (Castelló de la Plana), referents europeus en la matèria. La primera sessió s'ha fet avui al Centre Cultural La Mercè amb la meitat dels agents i està previst que el pròxim dilluns 2 de març es porti a terme la segona jornada.

De fet, aquest model de proximitat ja s'ha començat a implementar als barris de Sant Narcís i de Santa Eugènia i, progressivament, arribarà a tots els sectors de la ciutat. La incorporació de setze nous agents el proper mes de juny possibilitarà que de les 148 persones de la plantilla policial se'n destinin 77 a la policia de proximitat i, per tant, es pugui desplegar més àmpliament el sistema d'agents de proximitat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha posat aquesta formació en mediació com a exemple "del nou model" de policia de proximitat de la ciutat. Madrenas ha apuntat que s'està treballant en què "cada agent" estigui capacitat per donar resposta als "diferents conflictes". També ha recordat que a la Policia Municipal hi ha serveis "molt ben valorats", subratllant que volen "guanyar força" amb un coneixement transversal a tot el cos.

Els encarregats d'impartir les sessions són els agents de la Policia Municipal de Vila-real, un referent europeu i internacional en resolució de conflictes a través de la mediació. Entre altres iniciatives, el municipi lidera la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, i va ser reconeguda com a capital mundial de la mediació policial en el Fòrum Mundial de Mediació que es va celebrar el 2017 a Canadà.