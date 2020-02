Cau al riu Onyar un tros de barana del passeig Canalejas de Girona

Un veí va trucar diumenge a les set del matí a la policia municipal de Girona per advertir que un tros de barana del Passeig Canalejas havia caigut a la llera del riu Onyar. Els agents es van dirigir fins al lloc, hi van posar tanques i van precintar el forat que hi havia, d'uns tres metres, i que podia provocar alguna caiguda accidental.

La policia investiga ara si la barana va caure per una bretolada o per l'acció d'algun vehicle (un camió fent marxa enrere seria una hipòtesi plausible). No hi ha constància que la caiguda de totes les peces de pedra, que continuen a la llera del riu, causessin mal a ningú ni que ningú caigués daltabaix.

Fonts municipals asseguren que reconstruiran la barana tant aviat com sigui possible. L'Associació de Veïns del Mercadal, que presideix Ferran Girón, fa anys que reclama una reforma integral d'aquest carrer, que hauria d'incloure també la barana. En els darrers temps l'Ajuntament ha presentat dos projectes però no ha convençut els veïns. Un contemplava unes terrasses-mirador penjant sobre del riu.