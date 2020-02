Comencen les obres de connexió de la resclosa de la Pilastra i el Ter

El Consorci del Ter ha iniciat aquest dilluns les obres per tornar a connectar la resclosa de la Pilastra a Montfullà, dins del terme municipal de Bescanó, amb el riu Ter. Aquests treballs tenen un cost de 140.588,84 euros i consistiran en la construcció d'una rampa per als peixos.

Actualment la resclosa comporta un obstacle important per aquests animals i també comporta un problema amb la sedimentació. Per això instal·laran un connector ictícola -similar a unes escales per on els peixos poden transitar-hi i així salvar el desnivell- que permetrà la migració de les diferents espècies que hi habiten. A més, també es repararan les comportes de la sèquia Monar que va des de Montfullà fins al riu Onyar.

Des del Consorci del Ter asseguren que aquestes obres permetran garantir els cabals necessaris per garantir el pas dels peixos en moments de poca aigua i també una quantitat necessària per permetre els usos que se'n deriven d'aquesta resclosa (regadiu, hidroelèctric i ambiental).

Les obres duraran sis setmanes i s'han finançat gràcies a una subvenció de 100.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).