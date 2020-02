Fabri: "Havia rebut amenaces i avui s'han complert"

El regidor i portaveu de Vox a l'ajuntament de Salt, Sergi Fabri, ha denunciat a les xarxes la crema del seu cotxe aquesta matinada a Salt. Segons ha declarat a Diari de Girona, creu que l'incident està relacionat amb la seva "denúncia dels robatoris a la ciutat". Fabri afirma que havia rebut amenaces per part de perfils falsos a Instagram i que avui "finalment s'han complert".

Segons el seu relat, els Bombers l'han trucat al mòbil per alertar-lo del foc però ell tenia l'aparell en silenci i ha estat la seva mare qui se n'ha assabentat i l'ha despertat quan els equips d'emergència ja havien extingit el foc. Fabri creu que es tracta d'un "atac a la seva persona i a la seva condició de regidor" ja que no s'ha cremat cap altre cotxe a la ciutat aquesta nit i que els que ho han fet sabien el que estaven fent.

Segons ha manifestat, Fabri ha rebut el suport per part de l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, qui l'ha informat que s'està investigant el cas. També l'han trucat càrrecs del seu partit amb responsabilitat nacional com ara l'europarlamentari Jorge Buxadé i també ha rebut l'escalf per part de la plana major del partit a twitter.