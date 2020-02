Adjudiquen les obres de la segona fase del carril bici entre Pont Major i Campdorà

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat la segona fase de les obres del carril bici entre Pont Major i Campdorà. La primera part del projecte es va fer el 2018 i va construir el carril bici entre l'encreuament dels carrers de Portlligat i l'Illa de Tenerife del Pont Major amb el pont de l'Aigua. Ara, aquesta segona fase allargarà el carril entre el pont i la gasolinera que hi ha al costat. Es tracta d'una obra amb 3.500 m2 d'extensió en què caldrà fer un camí en rampa que ajudarà a salvar el desnivell que hi ha entre les dues bandes del pont. A més, aquest camí en rampa es farà sobre una escullera sobre el riu Ter que protegirà l'espai de possibles augments del cabal. La inversió prevista per a les obres és de 181.650,25 euros.

El termini d'execució és de sis mesos i els treballs aniran a càrrec de l'empresa Aglomerats Girona SA. De tota manera, les obres es podrien allargar ja que aquest tram del carril bici s'haurà de construir en una de les zones afectades per l'augment del cabal del riu Ter durant el temporal Gloria al seu pas per la ciutat. Per això també caldrà estudiar si les afectacions obliguen a modificar algun punt del projecte.

Per finalitzar el projecte quedarà una tercera fase que unirà la gasolinera fins al límit nord del terme municipal de Girona, en el barri de Campdorà. El tinent d'alcalde d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, ha destacat que les obres s'emmarquen en "l'objectiu global de potenciar la mobilitat sostenible i connectar tota la ciutat amb vies pedalables".