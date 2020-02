La Generalitat demana ara llibertat sota fiança per a dos dels empresonats pels disturbis post-sentència a Girona

L'acusació exercida per la Generalitat en les causes obertes pels disturbis post-sentència a Girona ha canviat de criteri i demana ara llibertat sota fiança de 2.000 euros per a dos dels joves que continuen a presó.

La secció tercera de l'Audiència de Girona resoldrà la nova petició de llibertat de l'advocat de la defensa, Benet Salellas. A la sala de vistes, Salellas ha criticat que els únics que continuen a presó són d'origen marroquí quan tots els altres investigats han anant sortit en llibertat.

A més, assegura que el jutjat instructor va apuntalar el risc de fugida amb "falsedats", com que estaven en situació irregular al país quan "no és cert". La fiscalia s'oposa a la petició de llibertat i vol que continuïn en presó preventiva.