Detenen dos homes que intentaven entrar a robar en un pis de Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes per intentar robar en un domicili a Girona. Els fets van passar el passat dilluns 24 de febrer, al voltant d'un quart de dotze del matí en un pis del carrer de la Rutlla. Els agents van rebre un avís que dos individus estaven forçant la porta principal d'un edifici. En arribar, els agents van enxampar els homes al primer pis manipulant un dels panys. En veure's descoberts, els lladres van tirar a terra un plàstic - tipus radiografia - que estaven utilitzant per forçar la porta. Els agents els van identificar i en escorcollar-los van veure que duien tres tornavisos, una eina multi ús, vuit rossinyols per forçar panys i un imant.

Davant les evidències els dos individus van quedar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força. Eren dos homes de 32 i 42 anys, de nacionalitat georgiana i veïns de Girona. Els detinguts - que tenen antecedents - van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.