Detenen tres joves en poc més d'una hora per dos robatoris violents a Girona

Els Mossos han detingut tres joves per dos robatoris violents

Els Mossos han detingut tres joves per dos robatoris violents

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona han detingut tres joves en poc més d'una hora per dos robatoris violents la matinada del diumenge a Girona.

Els agents van enxampar els delinqüents quan acabaven d'assaltar les víctimes.

Els detinguts compten amb antecedents policials. Són tres joves de 19 anys, de nacionalitat marroquina, i veïns de les poblacions de Figueres, La Bisbal de l'Empordà i Salt. A qui la policia acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en dos fets diferents.

El primer dels fets va ocórrer cap a tres quarts de tres de la matinada del mateix dia 23 de febrer, en un bar del carrer Cerverí, on un noi que tenia una ronyonera damunt d'una taula va veure com un jove li agafava i marxava corrents del local.

Una vegada a l'exterior, la víctima va seguir el jove fins que el va atrapar, però aquest el va colpejar i va tornar a fugir. En pocs minuts el noi va tornar a atrapar el jove, que el va tornar a agredir.

En aquell moment, una patrulla que estava fent tasques de prevenció de robatoris, va veure la baralla i els va separar. Després d'identificar-los i de comprovar que el jove havia agafat la ronyonera on hi havia un mòbil d'alta gamma i diners en efectiu, va detenir-lo com a presumpte autor d'un robatori amb violència.



Un nou robatori mitja hora després

Només una hora i mitja més tard, concretament a un quart de cinc de la matinada, agents de paisà, que estaven fent un operatiu de prevenció de robatoris, es trobaven al carrer Bonastruc de Porta de Girona i van veure dos joves que vigilaven un grup de noies.

Quan una de les noies manipulava el mòbil, un dels joves va aprofitar per empentar-la i agafar-li de les mans. En aquell moment els dos joves van marxar corrents.

Els agents, que van veure aquesta acció, van sortir immediatament corrent darrere dels lladres i, un el van aconseguir aturar al passeig de la Devesa, mentre que l'altre va ser interceptat al mateix carrer Bonastruc de Porta.

Després d'identificar-los van detenir els dos joves com a presumptes autors d'un robatori amb violència.

Els mossos van recuperar el telèfon que acabaven de sostreure i el van lliurar a la legítima propietària.

Els tres detinguts pels dos fets de la mateixa nit, que tenien antecedents, van passar el mateix dia 23 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.