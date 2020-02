L'Audiència de Girona manté la presó preventiva per a dos dels investigats pels aldarulls de la sentència del procés

L'Audiència de Girona ha mantingut la presó preventiva com a mesura cautelar per a dos dels investigats pels disturbis durant les mobilitzacions post-sentència a la ciutat. El tribunal ha desestimat el recurs de la defensa i conclou que els dos joves, que ara tenen 18 i 19 anys, no tenen suficient arrelament per evitar el risc de fugida. Els investigats són de nacionalitat marroquina. La seva defensa va criticar durant la vista que els únics detinguts pels aldarulls que continuen actualment a presó siguin d'origen estranger. Les interlocutòries també apunten que, en aquest moment de la investigació, hi ha indicis que apunten que el 14 d'octubre van llançar dues pedres contra un furgó policial provocant danys i lesions a dos agents.

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha desestimat els recursos de la defensa contra l'empresonament dels dos joves que, suposadament, van participar en els disturbis que hi va haver a la ciutat en el marc de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders independentistes. Era el segon cop que l'Audiència resolia sobre la situació d'aquests dos investigats però, aquesta vegada, la Generalitat que exerceix d'acusació va sol·licitar que sortissin en llibertat sota fiança. Només la fiscalia mantenia que continuessin el presó preventiva.

A la vista, que es va fer dimarts a l'Audiència, la defensa va basar bona part de la seva intervenció en acreditar l'arrelament dels investigats, que són extutelats de la Generalitat i d'origen marroquí. En concret, l'advocat Benet Salellas va subratllar que la interlocutòria de presó es basava en "falsedats", com que estan en situació irregular al país.

Les interlocutòries de la secció tercera, de les quals ha estat ponent el magistrat Manuel Marcello, descarten que els joves tinguin suficient arrelament que asseguri que no existeix risc de fugida. En el cas d'un dels joves, argumenta que no s'ha aportat documentació que acrediti que té permís de residència i, en el segon, que és "insuficient" perquè no té domicili fix.

A més, el tribunal argumenta que hi ha "indicis suficients" per mantenir-los en presó preventiva tenint en compte la pena a la qual es podrien enfrontar per delictes de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, lesions i danys per, presumptament, haver llançat dues pedres contra un furgó policial logotipat quan anava en marxa, provocant danys al vehicle i ferint dos agents.