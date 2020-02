Madrenas admet que la protesta diària que talla el trànsit en una cruïlla no té permís

Un grup de gironins talla el trànsit de la cruïlla entre el carrer Emili Grahit i la carretera Barcelona des de fa 72 vespres. Cada dia, durant una hora a partir de les vuit del vespre, impedeixen el pas de vehicles per dues de les principals artèries de la ciutat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, admet que ni «autoritza» ni «permet» la protesta però deixa clar que ella «no restringeix la llibertat d'expressió». Respon d'aquesta manera a les preguntes, en el darrer ple, del portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona.

Pamplona indicava que fa ja setmanes que hi ha aquesta manifestació diària i que ja ha passat «l'efecte esporàdic» i «sorpresa» que es pretenia amb l'acció. El representant taronja indicava que pel que li comentava l'alcaldessa no era una «manifestació autoritzada» i reclamava que Madrenas fes una «aclariment oficial» sobre aquesta manifestació.

Marta Madrenas va explicar que la posició de no restringir la llibertat d'expressió era la seva «posició oficial». I va apuntar que «quan la gent fa i exerceix la llibertat d'expressió i el dret de la vaga -que va admetre que no era el cas- molts cops ocasionen molèsties a la ciutadania». I va insistir que «el dret a la vaga, el sentit que té és possiblement aquest» -en referència a molestar. «Jo no restringiré mai la llibertat d'expressió», va concloure.

La posició oficial dels qui impulsen el tall de l'autodenominada «cruïlla gironina» és que la protesta és indefinida cada dia «fins que es faci efectiu el mandat popular de l'1 d'octubre». La demanda de llibertat per als líders independentistes que són a la presó es deixa per a la manifestació dels dilluns a la tarda a la plaça del Vi.

La «cruïlla gironina» busca «agermanar-se» amb altres talls que es fan a ciutats catalanes, com ara a la Meridiana de Barcelona. No són gaires i alguns cops tenen problemes per poder fer el tall de trànsit. En aquest sentit animen els participants a ser a la zona un quart d'hora abans per poder actuar junts. Allà, durant una hora hi solen haver activitats com concerts, jocs, xerrades o sopars populars.

Un dels participants habituals diu que ell hi va per «denunciar tots els casos de repressió policial i judicial de tants activistes i per mantenir un espai de confrontació i espurna reivindicativa i exigir la implantació de la República». «Volem despertar veïns i polítics de l'apatia on semblen refugiar-se», insisteix. Sobre les molèsties i les queixes que poden generar, explica que «la majoria dels que es queixen no saben, ni els interessa saber, la pèrdua de llibertats que estem denunciant i molts només criden però no accepten baixar 0 parar a debatre».

El tall obliga la policia a desviar el trànsit per carrers alternatius. Però no sempre hi ha agents policials i s'han viscut moments de tensió entre conductors i participants en el tall.