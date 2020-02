Temps de Flors encara busca proveïdors de pintura i ferreteria i per fer els plànols

El mal de cap per trobar alguna empresa que subministri totes les flors i plantes per la mostra Temps de Flors de Girona va marxar fa uns dies després de saber-se que el centre de jardineria 9 Jardí de Banyoles s'havia ofert a proveir els voluntaris encarregats de fer els muntatges. Però encara queden per trobar subministradors d'elements que també es fan servir per a l'esdeveniment. Es tracta d'un reguitzell de material que serveix o bé per als projectes florals (ferros, fusta o pintura, entre d'altres) o per a la difusió (plànols o anuncis als autobusos) i per al correcte funcionament de la mostra (per exemple, lavabos al carrer). Els concursos es fan obligats per la llei estatal de contractes.

L'Ajuntament va obrir, fa uns mesos, diversos concursos per tenir material de ferreteria, serralleria, drogueria i pintura, decoració en general, fusteria o reprografia. Tots van quedar deserts perquè o bé no hi va haver cap empresa que s'oferís o bé perquè no es va presentar la documentació correctament. Per aquest motiu, ara s'ha fet un nou concurs públic, amb l'esperança que a la segona vagi la vençuda. Almenys això és el que va passar amb les flors i plantes. En la majoria de casos, els concursos preveuen pròrrogues de fins a tres anys més per a l'adjudicatària. I les interessades poden presentar les seves ofertes entre el 2 i el 6 de març, segons el material. És a partir d'aleshores que se sabrà si l'Ajuntament té proveïdors per a tots els materials necessaris o si ha de tirar endavant algun altre tipus de mecanisme per poder trobar una empresa. De fet, els dels preus més baixos poden acabar adjudicant-se sense concurs. Temps de Flors es farà del 9 al 17 de maig.

També es busca una empresa que vulgui posar mòduls amb serveis públics al carrer, tenint en compte que aquells dies hi haurà molta gent a la via pública (en concret, el concurs en preveu al carrer Cristòfol Grober i a la plaça Lledoners). Finalment, també es busca algun establiment que vulgui fer-se càrrec del material d'impressió per a la difusió de l'esdeveniment. En aquest cas hi ha dues opcions. Una per als pòsters, plànols, punts de llibre i tríptics i una altra per als plafons explicatius dels projectes, els adhesius per als comerços o els vinils que anunciaran la mostra als autobusos.

Tot plegat suma uns 68.036 euros. A això s'hi ha de sumar el servei d'hostes i hostesses, per 78.783 euros, que es disputen dues agències per arribar als 146.819 euros pendents d'adjudicar. Si s'hi afegeixen els prop de 250.000 euros que rebrà l'empresa de jardineria per les flors i les plantes, apropen el cost de Temps de Flors als prop de 400.000 euros que cada any es diu que conforma el pressupost de la mostra.