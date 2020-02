Germà Negre substituirà Ramon Mirabet en els concerts de La Copa de Girona dissabte

Germà Negre substituirà Ramon Mirabet en la programació concerts previstos per aquest dissabte, dia 29 de febrer, a la Copa. Tal com es va anunciar ahir, Mirabet ha hagut de suspendre el seu concert per motius mèdics.

La seva actuació estava prevista per dissabte 29 de febrer, i era la primera vegada que el músic de Sitges trepitjava l'escenari de La Copa. Al seu lloc s'ha programat l'actuació dels banyolins Germà Negre, que aportaran el toc festiu a la nit de dissabte.

Germà Negre representa millor que ningú l'essència de la festa major imbatible. La seva fórmula és una selecció de tota classe d'adaptacions de cançons tradicionals i populars, plenes d'arranjaments propis i amb un clar aire festiu. Perversió de les lletres i arranjaments explosius, creen un espai popular perquè suïn d'alegria tots els públics.

Aquest 2020 tornen amb nou material i nova gira per deixar els escenaris un temps indefinit. Abans, però, passaran per La Copa a oferir un concert especial, la mateixa nit que també actuaran els ja anunciats Maruja Limón, la Black Music Big Band i O'Funk'illo.