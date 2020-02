Els gots de les barraques valdran un euro i no seran retornables

Aquestes barraques de Girona, que tanquen el mes de febrer, són excepcionals i tindran mesures excepcionals. Els gots reciclables de colors, aquest cop, no seran retornables. Costaran un euro i tot el que es recapti venent-los es destinarà a les entitats que estaran servint begudes i entrepans. Això sí, quan es compri un got, es podrà fer servir tota la nit o les tres nits, si es vol repetir.

En les anteriors edicions es podia retornar el got i l'usuari recuperava cinquanta cèntims. La Comissió de La Copa destinava tots els beneficis que es generaven -amb els altres cinquanta cèntims de cada got- al Banc d'Aliments. Els darrers anys, per exemple, es recollien uns 15.000 euros.

El fet que el got no sigui retornable ha provocat que, per exemple, els Naturalistes de Girona animin la gent a «no comprar cap got i reaprofitar» els que hi ha «per casa». Des de la comissió, però, es recorda que els gots es poden fer servir més d'una vegada, com cada any, i que els diners aniran a entitats gironines -com associacions de veïns, entitats culturals o clubs esportius- que confien en les barraques per poder comprar material o organitzar activitats. Moltes d'aquestes van veure com una garrotada econòmica la suspensió de les barraques de les Fires de Sant Narcís -pels aldarulls per protestar per la sentència als líders independentistes- perquè havien fet una previsió d'ingressos que no van obtenir. Ara esperen poder-se apropar a aquells números per afrontar els esdeveniments programats.

El got no tindrà cap dibuix i només s'hi podrà llegir la programació dels concerts de les tres nits. Els dissenys que van guanyar el concurs per a les barraques suspeses es faran servir per a les Fires del 2020.



Els grups que hi actuaran

Pel que fa a la programació, ahir es va saber que el cantant Ramon Mirabet, un dels caps de cartell del dissabte, s'ha trencat el peroné i no podrà tocar a Girona. Avui serà el torn de Kumbara, Buster Shuffle i Crim. Demà serà el torn de dos dels caps de cartell: el grup londinenc Asian Dub Foundation i l'artista Lildami. El mateix dia també actuarà el quartet femení Ira, provinent de Valleca, i les Balkan Paradise Orchestra, un conjunt format per onze dones instrumentistes.

El dissabte serà la jornada més atapeïda amb concerts a la nit però també amb actuacions durant el dia adreçades a un públic més familiar. La música negra tindrà un paper destacat, amb els concerts de la Black Music Big Band, que reinterpretarà alguns dels temes de la banda Red Hot Chili Peppers i els sevillans O'Funk'illo. Aquest dia actuarà també Maruja Limón.

Pel que fa a les activitats de dia, que també tindran lloc a l'esplanada de La Copa, s'ha programat un concert familiar a les dotze del migdia a càrrec de 2princesesbarbudes; un vermut rock a la una amb La Tosca Brava, i l'espectacle Foc a la Copa, a les set de la tarda a càrrec dels Trons de l'Onyar.



Bus de nit i Girocleta

Pel que fa al transport públic, la Girocleta funcionarà, aquests dies, durant tota la nit i hi haurà autobusos urbans en horari nocturn des d'avui i fins dissabte, tal com es fa per les barraques durant les Fires de Sant Narcís.