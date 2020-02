Jutgen un acusat que va entrar en una sala de jocs amb 600 euros falsos a Salt

L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que va entrar en una sala de jocs d'un centre comercial de Salt (Gironès) amb 600 euros falsos a la butxaca. El cas es remunta al juliol del 2016. L'home, fins i tot, va arribar a canviar-ne 100 i es va posar a jugar a les màquines escurabutxaques.

S'enfrontava inicialment a una pena de 10 anys de presó per un delicte de falsificació de moneda. Però aquest dijous, a la sala de vistes, el cas ha fet un tomb i s'ha acabat saldant amb una petició de multa de 1.280 euros. El fiscal ha rebaixat la seva petició inicial després de veure que l'home era conscient que els bitllets eren falsos i va decidir gastar-se'ls, però que no s'hagi trobat res que faci pensar que ell mateix els va emetre.

El cas que ha arribat avui a l'Audiència de Girona es remunta al 18 de juliol del 2016. Aquell matí, l'acusat va entrar en una sala de jocs d'un centre comercial de Salt. Al damunt, portava trenta bitllets de 20 euros. Tots ells, falsificats.

El processat va introduir alguns bitllets a la màquina de canvi, que de seguida els va rebutjar. Aleshores, quan va anar-hi una de les treballadores, l'home li va entregar 100 euros en mà. L'empleada de seguida es va adonar que eren falsos, però va fer-li canvi, i quan l'home es va posar a jugar a les escurabutxaques, va avisar la policia.

Inicialment, el processat s'enfrontava a 10 anys de presó per un delicte de falsificació de moneda. Durant el judici, l'home, que és de procedència marroquina, ha assegurat que no recordava d'on havia tret els bitllets. Ha dit que o bé els havia guanyat en altres sales de jocs, o bé els hi havia deixat un familiar seu (que de tant en tant li donava diners perquè els enviés al Marroc).

L'acusat ha explicat que en cap moment havia notat "la diferència" (en referència a si els diners eren falsificats o no). I que, de fet, a ell li fa "por" haver-los dut al damunt.

La seva explicació, però, xoca amb la que ha fet la treballadora de la sala de jocs. Aquest testimoni ha explicat que, només de tocar-los, va adonar-se que els bitllets eren falsificats. "Ho vaig veure al moment", ha dit. Sí que ha precisat, però, que el processat no estava massa inquiet. I que la seva estratègia va ser, precisament, fer-lo quedar allà mentre alertava la policia.

De presó a multa

Al final del judici, el fiscal ha modificat substancialment la seva petició. I dels 10 anys de presó, ha acabat sol·licitant una pena de 1.280 euros de multa. També, això sí, per un delicte de falsificació de moneda.

Durant el seu informe, el fiscal ha volgut posar de relleu que, al seu parer, l'acusat sabia que aquells 600 euros eren falsos. "Hi havia una evidència palmària", ha destacat, dient que tant la treballadora de la sala de jocs com els Mossos d'Esquadra van dir que això es veia a simple vista. "I tot i això, va decidir utilitzar-los com si es tractés de bitllets de curs legal", ha afirmat el ministeri públic.

Allò que ha permès rebaixar la pena fins gairebé al mínim ha estat, però, que en cap moment s'ha trobat res que faci pensar que ell mateix va emetre els bitllets. Sinó que, quan van anar a parar a les seves mans –això sí- va decidir fer-los servir. La defensa s'ha adherit a la petició del fiscal i el cas, que s'ha jutjat a la Secció Tercera, ha quedat vist per a sentència.