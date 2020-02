Concerts d'hivern, tres dies de barraques inusuals

Ahir van començar els concerts de les barraques d'hivern de Girona a l'esplanada de La Copa. Mateixa ubicació que les barraques «tradicionals» però amb una distribució diferent. Dues barres llargues envolten l'esplanada, gestionades per una vintena de representants de les disset entitats que tenien barraca adjudicada a les Fires de Sant Narcís, suspeses el passat mes d'octubre com a conseqüència dels disturbis ocasionats, en senyal de protesta, per la sentència dels líders independentistes.

A primera hora de la nit, l'ambient era de ganes de gaudir dels concerts, tot i que també es notava certa inseguretat i preocupació per part d'algunes entitats, a causa de la incertesa de si funcionaria, o no, aquest nou model de barraques. Així i tot, la il·lusió per poder-les celebrar i intentar recuperar part dels diners invertits per Sant Narcís omplia el recinte.

Una de les novetats d'aquestes barraques és el sistema per a l'adquisició de consumicions. Aquest any les consumicions no es paguen a la barra com es feia fins ara, sinó que al final del recinte hi han instal·lat una guixeta on es venen els tiquets que després s'han d'entregar a la barra per obtenir les consumicions. Aquest nou format generalment ha agradat a les entitats, perquè creuen que d'aquesta manera els faciliten a ells la feina, tot i que també creuen que és insuficient que només es disposi d'una guixeta, perquè la gent no està acostumada a aquest format de venda de consumicions.

La majoria d'entitats coincidien que s'ha realitzat poca difusió sobre aquestes barraques i que si haguessin de triar, prefereixen les barraques de Sant Narcís, perquè gràcies a les Fires hi ha més moviment de gent, tot i que si es proposés fer barraques dos cops l'any, també hi estarien d'acord però amb el format «tradicional», és a dir, cadascú amb la seva barraca.

Germà Negre al lloc de Mirabet

Tot i ser unes barraques excepcionals, s'ha mantingut el gruix d'actuacions. Entre ahir i els dos dies que queden d'esdeveniment es duran a terme tretze actuacions molt diverses musicalment. Ahir, 27 de febrer, va donar el tret de sortida el grup gironí Kumbara, una nova banda musical integrada per components d'altres grups del municipi com Calvari, Hermano Loco, La Banda del Surgironina. Kumbara fusiona estils com l'electrònica i el reggae. Durant la nit d'ahir tamné va actuar Crim, el grup tarragoní de punk rock i la banda Buster Shuffle, provinent de Londres.

Avui és el torn de dos dels caps de cartellera de la programació, Asian Dub Foundation –primer cop que actuen a Girona– i Lildami. A partir de les 20.00 actuaran –per ordre– Ira, Lildami, Balkan Paradise Orchestra i Asian Dub Foundation.

L'últim dia –dissabte 29 de febrer– es podrà gaudir de diversos concerts durant el dia per a un públic més familiar. Des de les 12.00 Copeta: 2princesesbarbudes, Vermut Rock: La Tosca Brava i Foc a La Copa: Trons d'Onyar. La programació de la nit, començarà també a les 20.00 i comptarà amb les actuacions de Maruja Limón, Germà Negre, Black Music Big Band, i acabarà amb O'funk'illo.