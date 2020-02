Deixalles a l'exterior del pavelló de Fontajau pel pas del «Gloria» per Girona

En un lateral del pavelló municipal de Fontajau hi ha una muntanya de deixalles. Són materials extrets de l'interior de l'equipament esportiu gironí perquè s'han fet malbé com a conseqüencia de la inundació que va patir el pavelló durant el temporal «Gloria», fa una mica més d'un mes. Fonts municipals expliquen que estan pendents de l'assegurança per retirar tota la brossa que hi ha acumulada.

Hi ha tota mena d'objectes, com ara pancartes, ferralla, cadires de plàstic, alguna vella cistella i fustes, entre d'altres.