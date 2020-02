La Policia de Girona vol aconseguir la paritat amb el model de proximitat

La Policia Municipal de Girona ha celebrat aquest divendres la seva Diada, que s'havia suspès el gener arran del temporal Gloria. L'intendent en cap Joan Jou Matamala ha assegurat que aconseguir la paritat és un dels objectius que té com a màxim comandament del cos i que la implementació del nou model policial a la ciutat ho ha de fer possible. Per a l'intendent en cap, les dones «són un actiu molt important» i assegura que cal aconseguir dinamitar la visió «patriarcal» que tenen històricament els cossos policials. També ha ressaltat que és una visió «difícil de rebatre si ens atenim als percentatges d'homes i dones que treballen en el cos».

Actualment la plantilla de la Policia Municipal de Girona està formada per 147 persones i les dones representen prop del 20% del total. En aquests moments, n'hi ha 23 en actiu i tres més, es troben a l'Escola de Policia de Catalunya. Joan Jou vol revertir aquesta dada i ha assegurat que amb el nou model s'emfatitzarà el paper de la dona.

Ha remarcat que les dones són un «actiu important» i que en el projecte de proximitat cal que siguin un «referent» perquè s'hi puguin emmirallar d'altres dones i vegin la professió «atractiva» i se sumin al cos. Ha lloat les actuals dones que formen part de la Policia Municipal i ha assegurat que entre les seves virtuts hi ha la capacitat de diàleg i espera que en el nou model de proximitat juguin un gran paper.

La feina durant el Gloria

Durant l'acte tant per part de l'intendent en cap com per part de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas s'ha destacat la feina del cos d'emergències durant el temporal Gloria. La borrasca va fer suspendre la festa patronal però com ha dit Joan Jou Matamala aquest fet ha mostrat una «virtut» del cos, que ha estat aparcar la festivitat i bolcar-se totalment a dedicar-se a allò que era important «estar al costat de la ciutadania en els moments clau». Madrenas ha subratllat que durant els dies claus i el perill d'inundacions el cos es va dedicar al màxim a la ciutadania, anant fins i tot domicili per domicili a alertar de la situació dels veïns, entre altres.

Homenatge als jubilats

Durant l'any passat la Policia Municipal va viure la primera «onada» de jubilacions arran de la llei que permet l'anticipació d'aquesta als cossos policials locals. En l'acte de la festa patronal, s'ha viscut un moment emocionant quan s'ha fet entrega d'un petit guardó. Tretze exmembres del cos han pujat al damunt de l'escenari visiblement emocionats. Un d'ells, Gemma, ha relatat que molts dels expolicies han estat entre 37 i 38 anys al cos i que en el cas de les dones van entrar quan tot just s'incorporaven per primer cop al cos. Ha assegurat que les havien vist de tots colors però que sobretot, havien viscut la transformació en cos de policia municipal.

A banda dels jubilats, durant l'acte s'han lliurat els diplomes al mèrit policial, les creus a la constància i les medalles i creus d'honor al mèrit policial, a més dels reconeixements als agents que porten 25, 30 i 35 anys al cos.

La gossa Lola de la Unitat Canina per exemple ha estat una de les guardonades amb la Creu al Mèrit Professional, categoria d'argent pel treball i els resultats en la detecció de tinença de drogues. També han estat mereixedors del guardó dos agents -Gemma i Lluís- pels seus mèrits en una actuació violenta on van resultar ferits. El policia Xavier ha rebut el mateix reconeixement per evitar un suïcidi i fer possible la detenció de la parella de la persona que es volia precipitar.