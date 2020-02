Recullen firmes perquè s'evitin els talls de trànsit independentistes a Girona

Un grup de veïns de Girona que assegura que cada dia «pateix» els talls de trànsit per la protesta d'un grup independentista entre el carrer Emili Grahit i la carretera Barcelona ha iniciat una recollida de firmes per reclamar a l'Ajuntament «que actuï per evitar els talls».

Un dels impulsors de la recollida explica que és molt «frustant» haver-se de desviar cada dia i que de vegades ha d'esperar mitja hora per poder anar just allà perquè no el deixen passar. De moment tenen un centenar de signatures i exposen que quan arribin a les dues-centes entraran la petició per registre. Ara mateix no hi ha cap punt físic per recollir les signatures i ho fan persones individualment.

En el paper que es pot firmar es pot llegir que els sotasignants respecten «totes les ideologies» que consideren «legítimes les manifestacions pacífiques» però que «no hi pot haver una afectació diària tan greu a la circulació.» De fet, aquest impulsor assegura que té el suport de gent de tot l'espectre polític. En l'escrit també exposen que el tall de trànsit diari -cada vespre de vuit a nou- «comporta una despesa de recursos en seguretat diària», ja que hi ha agents que desvien els vehicles a cada costat.



«No ens faran cas»

En aquest sentit, també demanen que l'alcaldessa, Marta Madrenas, «demani una solució al Departament d'Interior de la Generalitat». Aquest portaveu admet que segurament no li faran «cas» però que ho han d'intentar perquè «el no» ja el tenen. A més , són coscients que «qui mana és Madrenas, que a més és la regidora de Segruetat». En el darrer ple municipal, l'alcaldessa va dir que ni autoritzava ni permetia la manifestació però que no era partidària de restringir «la llibertat d'expressió». I ho va comparar amb una vaga, que «molts cops ocasionen molèsties a la ciutadania».