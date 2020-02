Comencen els treballs per construir el futur segon tanatori de Girona

Els treballs per construir un nou tanatori amb crematori a la ciutat de Girona ja estan en marxa en una finca al polígon Mas Xirgu. La societat SF Integrals Girona, que pertany al grup especialitzat en serveis funeraris Àltima, va començar les obres poc després de tenir el permís ambiental i el d'obres, que van ser els dos darrers tràmits burocràtics després d'un llarg temps amb documentació amunt i avall i dos períodes d'exposició pública amb al·legacions i les seves corresponents resolucions. L'empresa va presentar la proposta a l'Ajuntament el mes de juny de l'any 2017.

L'obertura d'aquesta instal·lació, prevista per aproximadament d'aquí a un any, servirà per ampliar el mercat del sector. Ara mateix només hi ha un tanatori a la ciutat, el que té el grup Mémora a la carretera de Sant Feliu, a tocar del cementiri vell.

L'equipament del nou tanatori s'habilitarà en un edifici del carrer Can Pau Birol número 19-21, on hi havia hagut una impremta. El projecte preveu conservar l'esquelet de la nau de l'antiga empresa. El pressupost per a aquestes tasques és de 952.635,68 euros, tot i que la societat preveu invertir aproximadament un altre milió en altres aspectes. Entre les normatives que haurà de complir la instal·lació hi ha el control periòdic de caire ambiental, que haurà de superar cada tres anys. En concedir-se la llicència, també es va assegurar que es complien «amb escreix els requeriments normatius d'aparcament». La preocupació per les places d'estacionament havia comportant les queixes de veïns i comerciants de la zona que temen que els vehicles acabin ocupant espais de l'entorn perquè no tinguin espai habilitat pels serveis funeraris.

L'equipament tindrà tres sales de vetlla, un oratori multiconfessional, servei d'incineració i 35 places d'aparcament per a turismes, a més d'espai per a motos i bicicletes.

L'equipament que té el Grup Memóra a Girona està format per un total de set sales de vetlla (una de les quals VIP), crematori, un oratori multiconfessional i una sala de cerimònies làiques i religioses que té capacitat per a 300 persones, a més d'un ampli aparcament.