Entitats i Ajuntament de Girona valoren "positivament" les barraques, malgrat que "no són el mateix" que per Sant Narcís

Les entitats de Girona i l'Ajuntament de la ciutat valoren "positivament" les activitats que s'estan fent aquest cap de setmana a la Copa, i que substitueixen les barraques que es van anul·lar per Sant Narcís. De totes maneres tots coincideixen a dir que "no és el mateix" que les que se celebren a l'octubre. Un dels motius és que no hi ha l'ambient que acompanya les Fires. La Júlia Iglesias, de l'Associació Naturalistes de Girona, recorda que és un "any excepcional" i valora la col·laboració que hi ha entre les entitats. En aquest punt, coincideix amb la Carla Costa, membre de la Forja. El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, deixa clar que "no es canviaran les barraques" en el futur i es mostra "satisfet" de com han anat.

En aquest sentit, Ribas ha destacat que hi ha hagut més gent de la que s'esperaven. "Tant dijous, que vam complir amb les expectatives, com divendres que vam estar al voltant de les 7.000 va anar bé. Per tant n'estem contents", ha reblat Ribas. El regidor també ha ressaltat "el paper de les entitats per haver assolit aquest repte" de fer les barraques al febrer després d'anular les de Sant Narcís pels incidents que s'havien produït a la ciutat en les protestes per la sentència del procés. "Només se'ls hi pot posar un deu", ha reblat.

Les entitats, reconeixen que aquestes barraques han servit per "ajudar una mica" a pal·liar les pèrdues que els suposava la cancel·lació de l'octubre. Amb tot, la membre de la Forja Carla Costa considera que també ha estat un "rentat de cara" de l'Ajuntament, per haver decidit suspendre les barraques per Sant Narcís, una decisió que consideren "desencertada".



Manca de publicitat



Ribas sí que ha reconegut que hi ha hagut "la publicitat més idònia" de les barraques que ha reconegut que són "atípiques". Tot i això, des de l'Ajuntament estan "contents i deixen clar que "no es modificarà el model de barraques actual".

"Jo no em cansaré de repetir que estem molt contents com estan funcionant per Fires, malgrat que és d'una complexitat important de gestionar per les entitats. Per tant, no farem cap canvi i es mantindrà el que hi ha", ha conclòs Ribas.