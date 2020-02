L'Espai Antiracista de Girona denuncia tracte "vexatori" per part d'un vigilant de l'estació de tren a joves immigrants

L'Espai Antiracista de Girona ha denunciat a través de les xarxes socials l'actitud d'un dels vigilants de seguretat de l'estació de tren de Girona. En dos vídeos gravats per un grup de joves, es veu l'home demanant als immigrants que li ensenyin el bitllet. Aleshores, els nois li diuen que per què només demana el tiquet a ells i no a la resta. A més, asseguren que en aquella zona no cal tenir-ne per accedir-hi. Els joves i els vigilant segueixen parlant fins que l'empleat de seguretat li etziba "tu ets tonto, o ets tonto" a un dels nois. Després un altre dels immigrants li demana respecte i és aleshores quan el vigilant li diu: "si vols respecte te'n vas al teu país", i li acaba preguntant si l'han "fet fora del Marroc per maricón".

En un altre moment de la conversa, els joves li demanen al vigilant que es dirigeixi a ells en català. "Per què si treballes a Catalunya no ens parles a nosaltres en català?" li pregunten entre riures. Aleshores l'home els hi respon que "això és Espanya" i li demana que revisi què posa en el seu DNI. Mentre continua la discussió el vigilant torna a repetir a un dels nois: "tu ets tonto i a casa teva no ho saben". Finalment, la discussió acaba amb els nois marxant mentre riuen just després que l'home qualifiqui de "deixalla" a un dels nois.

Per tot plegat, l'Espai Antiracista de Girona ha denunciat públicament aquest tracte i ha exigit responsabilitats tant a Renfe per l'actitud del treballador, com al conseller Chakir el Homrani. Des de l'entitat asseguren que aquests fets són "sistemàtics" a aquests joves extutelats per l'administració. En aquest cas els fets van succeir amb nois que es troben al CPA de Banyoles.



Protesta a la Generalitat



Es dona el cas que una vintena de joves que viuen al centre de primera acollida de menors Estany de Sant Gregori (Gironès) es van tancar aquest dimecres durant més d'una hora a la seu de la Generalitat a Girona per reclamar una trobada amb la directora territorial d'Afers Socials, Marta Casacuberta.

Els joves, alguns menors tutelats i d'altres que ja han complert els 18 anys, denuncien que els vulneren els drets. La gota que va fer vessar el got va ser l'expulsió del centre d'un noi de 18 anys per incomplir les normes. Finalment, els joves van acabar marxant amb el compromís que la DGAIA revisaria els protocols del centre, però no es va readmetre el noi expulsat.