El traper Lildami i Asian Dub Foundation omplen La Copa

L'artista Lildami i el grup londinenc Asian Dub Foundation van omplir l'esplanada de La Copa. Ambdues actuacions eren els caps de cartell de la programació de les barraques.

La nit va començar amb l'actuació d'Ira, un grup de rap transgressor i amb base feminista que pretén una transformació social. Tot seguit va ser el torn del trap de Lildami. La nit va continuar amb Balkan Paradise Orchestra, un grup d'onze dones instrumentistes de vent i percussió que toquen música de tradició balcànica i que va agradar molt al nombrós públic. L'última actuació va ser la del grup internacional Asian Dub Foundation, que actuaven per primer cop a la ciutat de Girona.

Avui es podrà gaudir d'activitats familiars a l'esplanada de La Copa. 2 princeses barbudes (12.00 h) serà el primer d'aquests concerts, un grup que toca cançons amb instruments petits i de joguina, utilitzant lletres divertides i imaginatives. Tot seguit, actuarà La Tosca Brava (13.00 h), un grup punk rock i garatge de bandes com Ramones o Iggy Pop que vol reivindicar la condició de clàssics moderns. Les activitats familiars acabaran amb els Trons de l'Onyar (19.00 h), la colla infantil dels Diables de l'Onyar que faran un espectacle amb foc, però lluny del correfoc que s'organitza cada any per les festes de l'octubre, i que aquest any després dels incidents per la sentència del Suprem, els Diables es van veure «pressionats per la policia» i van suspendre les seves actuacions.

A partir de les 20.00, començaran els concerts que tancaran les barraques amb les actuacions de Maruja Limón, Germà Negre, Black Music Big Band i O'funk'illo.