La Copa: mig plena o mig buida

Punt i final a tres dies de «barraques d'hivern» a Girona amb una jornada amb diferents activitats a l'esplanada de la Copa. Eren actuacions suspeses durant les Fires de Sant Narcís que es van recuperar per aquests dies i que, en part, havien de servir per donar vida a la jornada diürna. Al migdia es va fer el concert de 2Princeses Vermudes destinat al públic infantil, en el que vindria a ser l'escenari de la «Copeta». A continuació es va celebrar un vermut amb la música de la banda La Tosca Brava, que va interpretar clàssics de grups de punk, rock i garatge. I a la tarda, els Trons de l'Onyar, la colla infantil dels Diables de l'Onyar, va oferir un espectacle visual amb el foc com a element principal amb arribada a la Copa.

I al vespre van tornar els concerts de nit, amb l'actuació de quatre formacions: Maruja Limón, Germà Negre, la Black Music Big Band i O'Funk'illo.

L'espai de La Copa es podria veure mig ple o mig buit segons com es vulgui vendre. Però els concerts sí que es pot dir que han tingut certa atracció d'espectadors, sobretot les dues darreres nits. Cert és també que el format ja preveia una reducció en l'afluència de públic respecte del que serien unes barraques normals, ja que la part alta de l'esplanada no es feia servir i les barres llargues compartides per les entitats, el punt de venda de tiquets i el punt lila estaven tots a la part baixa.