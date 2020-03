Una treballadora de l'Ajuntament de Girona, positiu en coronavirus

Era molt probable que el coronavirus acabés afectant alguna persona de les comarques gironines i pràcticament només faltava saber quan i on. I va ser aquest divendres a la nit a Girona. Es tracta d'una veïna de la capital gironina, de 52 anys, que treballa «al Servei Municipal d'Ocupació (SMO) de l'Ajuntament de Girona», segons va dir ahir en roda de premsa l'alcaldessa, Marta Madrenas.

La treballadora municipal es va infectar en un viatge a la zona nord d'Itàlia fa uns quinze dies. Va tornar del viatge el 17 de febrer i es va reincorporar a la feina. El dijous, però, es trobava malament i ja no va anar a treballar, una decisió que segurament ha permès minimitzar riscos d'altres contagis. El divendres a la tarda va anar a l'hospital en notar que encara no es trobava bé. I a la nit, va donar positiu de Covid-19 després que se li fessin les proves pertinents. Ahir al matí ho va fer públic el Departament de Salut. La dona està hospitalitzada amb «símptomes lleus» i sota control mèdic a l'hospital Josep Trueta. Estarà ingressada entre deu i dotze dies, segons com vagi evolucionant.

Davant del possible rebombori, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el gerent de la Regió Sanitària de Girona del Departament de Salut, Miquel Carreras, van convocar una roda de premsa conjunta per mostrar la col·laboració entre les dues institucions i per fer una crida a «la calma i a la serenitat». També hi havia la regidora de Salut, Eva Palau, i la de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ja que el SMO pertany a aquesta àrea.

Abans de l'aparició davant dels mitjans de comunicació, l'alcaldessa s'havia comunicat en diverses ocasions amb la persona afectada amb missatges per telèfon i va detallar que estava «tranquil·la i bé». També al matí es va enviar un comunicat intern a tots els treballadors per fer una crida a la tranquil·litat i explicar que s'ha desplegat el protocol establert en aquests casos. A més, es va informar tots els grups de l'oposició i amb les associacions de veïns.

Seguiment al despatx

Madrenas va explicar que, conjuntament amb el Departament, s'està treballant estretament per tal d'identificar, llistar i fer un seguiment a les persones que formen part del cercle més proper de la treballadora municipal i valorar en cada cas si cal o no prendre mesures. En els casos on es consideri que cal un seguiment més acurat i intens per comprovar si hi ha hagut contagi, serà el mateix departament qui es posarà en contacte amb la persona.

El Servei Municipal d'Ocupació compta amb 40 professionals, però «la gran majoria» estan descartats i només s'estan estudiant aquelles persones amb qui la dona compartia despatx, ja que van estar moltes hores en contacte. Pel que fa a les persones que hagin pogut anar aquests dies a l'edifici del SMO, el responsable de Salut va deixar clar que «l'atenció al públic no és un condicionant de contacte estret».

No obstant, tant Miquel Carreras com l'alcaldessa van deixar clar que si alguna persona té dubtes «que truqui al 061». Carreras, a més, va indicar que en segons quins casos es demanarà a la persona que es quedi a casa i que els serveis mèdics es desplaçaran.

Des de l'Ajuntament i el Departament de Salut van explicar que ara per ara el servei d'ocupació està previst que reobri dilluns amb tota normalitat a no ser que hi hagi algun altre fet que pugui alterar-ho. El Servei està situat al barri de Sant Narcís, al costat del riu Güell i al costat hi ha la nova escola d'adults.

Les escales del Cul de la Lleona

Madrenas també va aclarir que no li consta que actualment s'estigui investigant algun altre possible cas sospitós de Covid-19 a la ciutat. Mentrestant, el gerent de la Regió Sanitària de Salut va indicar que el Trueta està preparat per atendre aquest cas o altres que es puguin produir. Això sí, l'Ajuntament va consultar al Departament si és necessari retirar les escales del Cul de la Lleona com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi del coronavirus. Finalment, ahir a la tarda, les escales van quedar precintades. Aquesta mesura ja es va prendre el 2009, coincidint amb l'alerta pel virus de la grip A, una malaltia que es podia contagiar per la saliva. La tradició mana que els turistes que volen tornar a la ciutat han de fer petó al cul de la lleona, una escultura que hi ha a la plaça de Sant Feliu.

El sisè cas a Catalunya

El cas de Girona és el sisè de coronavirus en terres catalanes, després que ahir també se sabés un nou cas a Sant Cugat del Vallès. En aquesta població, precisament, hi ha hagut dues persones que han donat positiu els darrers dies després de fer-se les proves del coronavirus. Els dos són metges i segons el Departament de Salut, el contagi s'ha produït pel contacte entre ells i no per la seva tasca professional.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, van informar d'aquest cas ahir en una conferència de premsa, segons va recollir l'agència Efe. Guix va explicar que una doctora de 58 anys de Sant Cugat va estar entre el 19 i 21 d'aquest mes de febrer a Munic, on va estar en contacte amb un home d'un país europeu que també va donar positiu per coronavirus.

Un avís de la xarxa europea d'epidemiologia sobre aquest possible contagi va derivar en què s'activessin els sistemes per fer les proves a Catalunya a aquesta metgessa. Aquesta dona, a més, va estar en contacte amb un metge, també de Sant Cugat de Vallès, de 59 anys, que ha donat al seu torn positiu per coronavirus. La consellera i el secretari de Salut Pública van reiterar que tots dos porten el virus pel contacte estret entre ells, però no per la seva feina en l'àmbit sanitari, encara que no van descartar que tots dos pacients hagin pogut transmetre-ho a algun company de treball o pacient.

En saber-se el cas de la doctora, va explicar Guix, es va activar el corresponent protocol, que va permetre identificar fins al moment 51 persones que van estar en contacte amb ella. Salut intenta ara també identificar les persones que van estar en contacte amb el metge contagiat pel virus, si bé Guix ha puntualitzat que alguns d'ells seran possiblement coincidents amb el de la doctora. La facultativa està ingressada a l'hospital Clínic de Barcelona en estat lleu. Els altres tres pacients amb Covid-19 detectats segueixen aïllats també a l'hospital Clínic de Barcelona, on evolucionen favorablement, segons el Departament de Salut.