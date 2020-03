Adif demana apartar cautelarment el vigilant de seguretat que va insultar uns joves migrants en una estació a Girona

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha demanat a l'empresa encarregada del servei de vigilància de l'estació de Girona que aparti cautelarment el vigilant que va insultar uns joves immigrants. L'Espai Antiracista va denunciar el tracte "vexatori" fent públic dos vídeos on es veu com l'home els demana el bitllet i els nois es queixen que només ho faci amb ells. L'empleat li diu "tu ets tonto, o ets tonto" a un dels nois i, posteriorment, quan un altre del grup li demana respecte, el vigilant li contesta dient "si vols respecte te'n vas al teu país", preguntant-li si l'han "fet fora del Marroc per maricón". Des d'Adif asseguren que s'ha obert una investigació i demanen a l'empresa que vetlli perquè no torni a passar.





[Denúncia] #Racisme Aquest fil és només una mostra de l'assetjament i el tracte vexatori a què es veuen sotmesos sistemàticament molts joves racialitzats a l'estació de trens de #Girona. @Prosegur @Adif_es exigim responsabilitats. #ProuRacisme pic.twitter.com/LlOwYX5Nlb — Espai Antiracista (@EAntiracista) February 29, 2020