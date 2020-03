El Cul de la Lleona i les contradiccions institucionals

Polèmica. Arran de la detecció del primer cas de Covid-19 a Girona, el d'una treballadora de 52 anys de l'Ajuntament, Madrenas va augmentar les mesures restrictives a la ciutat i va tancar l'accés a un dels monuments que més turistes apleguen.

DdG

El Departament de Salut es va desmarcar ahir del tancament de l'accés a l'estàtua del Cul de la Lleona a Girona per evitar el risc de contagi del coronavirus. «De moment nosaltres encara no hem demanat restriccions en cap lloc públic. Això ha de formar part d'un consens mèdic», va assegurar la consellera Alba Vergés en una entrevista a Rac1.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, havia informat dissabte que s'havia precintat el monument, on és tradició que el turista o visitant hi faci un petó, «seguint indicacions del Departament de Salut». «Que jo tingui entès no hem demanat cap restricció encara de res. L'únic aspecte del qual vam informar són els consells de viatge a les zones de risc. Si no és imprescindible, recomanem no anar-hi», va recordar Vergés.



Aclariment de l'Ajuntament

Arran de les declaracions de la consellera, l'Ajuntament va voler aclarir que la decisió s'havia pres seguint les recomanacions del Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SVEC). Aquest ens és l'organisme responsable del seguiment del cas de coronavirus que es va fer públic dissabte a la ciutat. L'SVEC va advertir que suposava un clar risc de focus de contagi i, per tant, va aconsellar-ne el tancament provisional. És per això que es va tancar de manera immediata.

Segons fonts de l'Ajuntament, l'alcaldessa de Girona i la consellera de Salut van actualitzar ahir la informació sobre el coronavirus a la ciutat, i van aclarir el procediment a través del qual es va prendre la decisió sobre el Cul de la Lleona. Malgrat les declaracions de Vergés, l'accés a l'estàtua es mantindrà precintat amb caràcter preventiu.



Tranquil·litat institucional

En paral·lel, la consellera de Salut es va mostrar convençuda que el coronavirus no acabarà desbordant els hospitals catalans. «No hi ha por d'un col·lapse del sistema sanitari. En termes generals, no pel coronavirus, intentem que les persones estiguin al lloc més adequat al problema de salut que tenen», va assenyalar Vergés, que va insistir que el sistema sanitari està «perfectament preparat» per afrontar el brot de Covid-19 i va justificar que a partir d'ara els casos lleus s'aïllin a casa per tal de no ocupar llits hospitalaris.

«El primer que ha de fer qualsevol persona amb símptomes i que hagi viatjat a zones de risc és trucar al 061. Miraran si és un cas que s'ha d'investigar, si s'ha de fer la prova, però cal recordar que no caldrà que es traslladi a l'hospital: se li farà a casa», va insistir la titular de Salut, que tampoc és partidària de prohibir les grans concentracions de gent ni les encaixades de mans, com van decretar aquest cap de setmana alguns governs com els de Suïssa o França.

«Si cal fer un pas més, el farem. Però de moment estem molt tranquils amb la situació actual, que és l'esperada, no ens ha sobtat», va reiterar Vergés. «Amb la informació que tenim ara, els partits dels diferents esports es poden desenvolupar amb tota normalitat», va concloure la consellera de Salut.

Amb tot, no és el primer cop que es restringeix l'accés al Cul de la Lleona. Aquesta mesura ja es va prendre el 2009, coincidint amb l'alerta pel virus de la Grip A, una malaltia que es podia contagiar per la saliva.