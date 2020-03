Un grup de joves migrats es tanquen a la UdG per reivindicar els seus drets

Des d'aquest dilluns al vespre, una vintena de joves migrats s'ha tancat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona (UdG) al campus del Barri Vell per denunciar la seva situació. Afirmen que una vegada esdevenen majors d'edat no compten amb cap tipus de garanties dels seus drets i per això demanen a l'Ajuntament de Girona, la Generalitat i el govern espanyol que es mobilitzi per garantir el respecte.

A través d'un comunicat difós a les xarxes, els joves afirmen que se senten "totalment desprotegits" ja que els retiren recursos i ajudes per viure de forma autònoma i això els obliga a "malviure al carrer". Segons el col·lectiu, a les comarques gironines hi ha uns 200 persones que estan en aquesta situació.

Els impulsadors de l'acció de protesta alerten que aguantaran la tancada fins que les administracions "facilitin els recursos necessaris" que garanteixin una emancipació real. També demanen la regularització de la seva situació per poder accedir al mercat laboral.

Es preveu que el dimarts a les sis de la tarda organitzaran un acte de presentació de l'acció reivindicativa amb la presència de mitjans de comunicació. Per això, aquest dilluns han impedit que es fes cap imatge de la tancada i han emplaçat a totes les càmeres a esperar-se fins a la presentació del dimarts.

La segona tancada del col·lectiu

La tancada de la UdG és la segona que organitza el col·lectiu. La setmana passada ja es van tancar durant una hora a la Delegació de la Generalitat a Girona a mitja tarda. En aquest cas, es tractava d'una vintena de persones que provenien d'un centre de menors de Sant Gregori. El motiu era que havien expulsat un jove de 18 anys per haver incomplert les normatives del centre, ja que el director de l'espai va afirma que li havien trobat una pedra d'haixix.

Durant aquesta protesta a la Delegació, van reunir-se amb la directora dels Serveis Territorials d'Afers Socials, Marta Casacuberta. En la trobada, la responsable del Departament es va comprometre a "comprovar" les denúncies dels joves.