Una jove de 20 anys, quart cas de coronavirus a Girona

Una noia de Girona de 20 anys eleva a quatre els casos de coronavirus a Girona, segons ha informat a les set de la tarda d'aquest dilluns el Departament de Salut. La conselleria també informa que l'estat del cas, igual que un nou infectat a Barcelona és lleu i que ambdós s'han contagiat per contacte amb dos casos diferents que havien estat confirmats amb anterioritat.

El quart a Girona

Aquest nou cas a Girona se suma als tres ja detectats a la demarcació. Les últimes detectades ahir van ser dues dones, de 20 i 16 anys residents a Girona, que havien viatjat al nord d'Itàlia entre el 14 i el 16 de febrer. Salut va confirmar que la gironina de 16 anysés la primera pacient menor d'edat contagiada pel Covid-19 en tot l'Estat.

El primer cas, detectat el divendres passat va ser una treballadora de 52 anys de l'Ajuntament de la ciutat.Actualment es desconeix l'evolució de la treballadora del Servei Municipal d'Ocupació ingressada a l'hospital Josep Trueta. La dona, que també havia viatjat a Itàlia en els últims dies, presentava «símptomes lleus». Per la seva banda, l'Ajuntament ha activat el protocol per identificar els que van estar en contacte amb ella.

Noves mesures contra el coronavirus

Dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar noves mesures per combatre el coronavirus, com ara que les persones que requereixen fer la prova per comprovar si han estat infectades pel coronavirus, ja no hauran de desplaçar-se a un centre sanitari, sinó que se'ls farà la prova a domicili.

D'altra banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha volgut recordar que el 80% dels casos de coronavirus arreu del món són lleus. En aquest sentit, l'entitat subratlla que tots els confirmats fins ara a Catalunya tenen aquest nivell, i que de tots es té "completament identificada" la procedència i el recorregut.

Els criteris per sospitar que pugui haver-hi infecció són tenir febre alta, tos, malestar general o dificultat per respirar i haver tingut contacte estret amb algú que pugui tenir coronavirus o haver viatjat recentment a països i zones amb evidència de transmissió comunitària del coronavirus SARS-CoV-2, és a dir la Xina, Corea del Sud, el Japó, l'Iran, Singapur i les regions italianes de la Llombardia, el Vèneto, l'Emília-Romanya i el Piemont.