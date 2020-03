Salut detecta dos nous casos de coronavirus a Girona

El Departament de Salut va confirmar ahir dos nous casos de coronavirus a Girona, que se sumen al primer cas detectat el divendres passat d'una treballadora de 52 anys de l'Ajuntament de la ciutat. En concret, es tracta de dues joves de 20 i 16 anys residents a Girona que van viatjar al nord d'Itàlia entre el 14 i el 16 de febrer. Salut va confirmar que la gironina és la primera pacient menor d'edat contagiada pel Covid-19 en tot l'Estat. Les dues es troben en estat lleu.

Actualment es desconeix l'evolució de la treballadora del Servei Municipal d'Ocupació ingressada a l'hospital Josep Trueta. La dona, que també havia viatjat a Itàlia en els últims dies, presentava «símptomes lleus». Per la seva banda, l'Ajuntament ha activat el protocol per identificar els que van estar en contacte amb ella.

Pel que fa a la resta de Catalunya, s'han elevat fins a 12 els casos d'afectats pel coronavirus. La conselleria va confirmar durant el dia d'ahir quatre nous casos ubicats a Barcelona, tots en estat lleu. Es tracta d'un home de 28 anys resident a Barcelona que va viatjar a Milà del 20 al 23 de febrer; dos homes, un de 25 anys i resident a Barcelona i l'altre de 26 anys i resident a Milà que van estar a la capital de la moda entre el 20 i el 26 de febrer; i el quart cas és el d'una dona de 62 anys de l'Hospitalet de Llobregat que va estar en contacte amb un dels casos ja confirmats anteriorment.



Dos pacients són metges

Dels altres casos detectats amb anterioritat a la comunitat catalana, es va certificar que dos dels pacients són metges, tot i que el contagi s'ha produït pel contacte que hi ha hagut entre ells i no per la seva tasca professional. Són una doctora de 58 anys de Sant Cugat del Vallès que va estar fa uns dies a Munic, on es va contagiar del Covid-19, i un metge de 59 anys, també de Sant Cugat de Vallès, que va estar en contacte amb ella.

Una de les tranquil·litats amb les quals treballa el Departament és que es coneix l'origen del contagi de tots els nous pacients detectats i s'estan realitzant les mesures preventives necessàries.



Una crida a la tranquil·litat

Tal com va anunciar dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, el nou procediment per a la detecció dels nous casos es fa a domicili. Així, la nova mesura passa perquè Salut es desplaci a l'habitatge de les persones que demanin fer-se la prova de verificació del coronavirus i per això s'han desplegat set equips especialitzats a tot Catalunya.

En aquest sentit, la consellera va enviar ahir un missatge de tranquil·litat a tota la ciutadania catalana, demanant «calma» i assegurant que no hi ha cap «por d'un col·lapse» del sistema sanitari. De totes maneres, va sentenciar fermament que és «possible que la xifra augmenti».



La situació a Espanya

L'última hora d'ahir xifrava en 84 els casos actius a Espanya de Covid-19. Concretament es comptabilitzaven 15 casos a la Comunitat Valenciana, 16 a Madrid, 12 a Andalusia, sis a Canàries, 12 a Catalunya, quatre a Extremadura, 10 al País Basc, tres a Castella i Lleó, dos a Navarra i un a les comunitats autònomes de Cantàbria, Astúries, Balears i Castella-la Manxa.

Galícia, La Rioja, Múrcia i Aragó són les comunitats que s'ha mantingut lliures de la propagació del virus fins al tancament d'aquesta edició. Per això compraran «equipaments d'emergència» per «anticipar-se» a l'arribada del virus.



Més de 10 nous casos confirmats

Durant el dia d'ahir la Direcció General de Salut Pública de Madrid va confirmar cinc nous casos de Covid-19, cosa que augmenta la xifra de 10 a 15 casos. Dos casos més es van confirmar al País Basc. En aquest cas es tracta de dos homes vinculats amb els primers casos de contagi de l'hospital de Txagorritxu i amb el primer positiu de Navarra, respectivament. Cas similar al d'Andalusia, on dos metges que van estar en contacte amb el primer pacient confirmat a la comunitat autònoma van elevar ahir al migdia a 12 els casos de contagi a la regió.

Els primers casos positius van arribar a Astúries i a Castella-la Manxa. Pel que fa a Astúries, es tracta d'un home de 70 anys estable dins la gravetat, conscient i amb febre. La seva dona, de 66 anys, ha donat «indeterminat» en el resultat de la primera prova del Covid-19 després de presentar febre i se sotmetrà a més proves. El cas contagiat de Castella-la Manxa és un home de 62 anys.

Pel que fa a les Canàries, s'ha procedit amb l'operació sortida dels hostes que es trobaven confinats dins l'hotel de Tenerife. Es va efectuar la sortida d'un grup de 130 persones que van entrar a l'hotel després de l'aïllament dels positius i els seus contactes.

Davant aquesta situació Pedro Sánchez va assegurar ahir que la sanitat pública és «la millor garantia» davant el coronavirus. «Tenim la confiança que construeix la unió de tots els ciutadans al voltant d'un sistema de sanitat pública que garanteix la protecció de la salut a tots els ciutadans amb independència de la seva condició econòmica», va valorar Sánchez.

El Mobile Week Barcelona, un esdeveniment que acosta la tecnologia mòbil als ciutadans i que es va mantenir tot i la cancel·lació del Mobile World Congress per la por al coronavirus, va tancar ahir l'edició d'enguany amb el Family Day, després d'haver celebrat unes 150 activitats a Barcelona.