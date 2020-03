Adif demana apartar el vigilant de seguretat que va insultar uns joves

Adif ha demanat a l'empresa encarregada del servei de vigilància de l'estació de Girona que aparti cautelarment el vigilant que va insultar uns joves immigrants.

L'Espai Antiracista va denunciar el tracte «vexatori» fent públics dos vídeos, a través de les xarxes socials, on es veu com l'home els demana el bitllet i els nois es queixen que només ho faci amb ells, que en aquell moment estaven asseguts en un banc de l'estació, i no amb la resta de passatgers. L'empleat li diu «tu ets tonto, o ets tonto» a un dels nois i, posteriorment, quan un altre del grup li demana respecte, el vigilant li contesta dient «si vols respecte, te'n vas al teu país», i li pregunta si l'han «fet fora del Marroc per maricón». En un altre moment de la conversa, que també està gravada en vídeo, els joves demanen al treballador que els parli en català. L'home els contesta que «això és Espanya» i els convida a revisar què posa als seus documents d'identificació. Mentre la discussió avança, el vigilant li torna a dir a un d'ells que és « tonto» i que a casa seva «no ho saben». Acaba quan els joves marxen entre riures després que el treballador qualifiqui a un d'ells de «deixalla».

Adif va assegurar que en el moment en què van tenir constància dels fets, va demanar a l'empresa encarregada del servei de vigilància –Prosegur– que apartés el treballador implicat de manera cautelar i va afirmar que s'ha iniciat una investigació per aclarir els fets. També va requerir a l'empresa que «vigili» perquè «aquest tipus d'actuacions» no es tornin a repetir.