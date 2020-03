Girona deixarà parar els busos turístics a Pedret per fer baixar els viatgers

Els autobusos turístics que vulguin parar a Girona tindran una nova alternativa: podran encotxar i desencotxar a Pedret. La idea de l'Ajuntament és crear un espai per a uns tres vehicles a la ronda Pedret, a tocar del pont que creua el riu Ter i ja té el vistiplau de l'Associació de Veïns, segons va confirmar ahir el seu president, Joan Pujol. A Pedret, els viatgers podran baixar i començar la seva visita a peu per la ciutat.

Els autobusos però, hauran d'entrar al barri pel pont de l'Aurora (que uneix el Trueta amb el barri de Pedret) i, un cop els passatgers hagin baixat, els vehicles hauran de marxar pel pont de Pedret per anar a aparcar, com fins ara, a l'aparcament del pavelló de Fontajau o a l'estació soterrada del parc Central. Per recollir els turistes i marxar, podran tornar a anar a esperar -los al mateix punt de Pedret també pel pont de l'Aurora, segons va relatar Pujol. Màxim, però, fins a les sis de la tarda.



Millores obligatòries al barri

La proposta municipal es va votar en una reunió de veïns celebrada el dilluns de la setmana passada i va rebre l'aval majoritari, tot i que no hi va haver unanimitat pel que pot suposar de moviment de vehicles i persones al barri. De fet, els veïns van condicionar-ho tot a un seguit de millores al barri, segons va explicar el president de l'Associació de Veïns. N'hi ha de mobilitat, de paisatge (pintar el mur de la via del tren amb grafitis) i d'econòmiques, entre d'altres.

Pujol va indicar que feia mesos que negociaven amb la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, la de Promoció econòmica i Turisme, Glòria Plana, i la del barri, Eva Palau. A la reunió final, hi van assistir una quarantena de veïns. «La proposta inicial era omplir el barri de busos i ho hem minimitzat i aconseguit millores històriques, que hauran de fer sí o sí, en un barri de la perifèria que sempre ha estat oblidat», va dir Pujol, que va dir que «també hem mirat per la ciutat i des de Pedret els turistes entraran al Barri Vell més dispersats que des de Canalejas».



Mesura polèmica fa un any

L'Ajuntament va prohibir, fa un any, que els autobusos turístics aparquessin al passeig Canalejas i al carrer Berenguer Carnicer. La polèmica mesura va provocar l'enuig de diversos col·lectius, com ara l'Associació de Transports de Girona (Asetrans), l'Associació d'Hostaleria de Girona i el col·lectiu de guies, entre d'altres. Els visitants havien de caminar des de Fontajau per arribar al Barri Vell. Amb aquesta decisió, l'Ajuntament buscava que els turistes no entressin tots pel mateix pont per creuar el riu Onyar i arribar al Barri Vell, una demanda dels veïns del nucli antic, cansats dels col·lapses diaris. L'espai reservat per als busos es va convertir en places d'estacionament exclusiu per als residents al Barri Vell. També es van fer tres places per carregar i descarregar visitants de transports escolars i els qui tinguessin permís perquè tenien persones amb dificultats de mobilitat.

Les constants queixes van portar l'Ajuntament a informar que es repensaria la mesura. En els darrers mesos s'especulava que s'estava buscant un punt a prop del nucli antic on permetre baixar i pujar els visitants que arribessin en autobús. Últimament ja es deixava aplicar aquest sistema als autobusos que arribaven al vespre i que tenien contractat un guia turístic local.

L'Ajuntament no va negar ahir aquesta ubicació a Pedret i es va limitar a dir que la decisió no estava «tancada».