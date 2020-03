Els joves immigrants tancats a la UdG denuncien persecució policial i traves jurídiques

Una trentena de joves immigrants ha protestat avui en contra de les administracions per posar-los traves constantment a l'hora d'aconseguir permisos laborals. Els joves formen part de la tancada que va arrencar aquest dilluns al vespre a la Universitat de Girona (UdG) amb l'objectiu d'aconseguir resoldre alguns dels problemes que tenen per aconseguir una vida autònoma.

Segons els organitzadors de la tancada, l'Espai Antiracista Girona – Salt, les peticions es dirigeixen a les administracions locals, catalana, espanyola i també la marroquina. De fet, en primera instància demanen a la DGAIA que millori el sistema d'acollida dels menors tutelats una vegada compleixen els 18 anys.

El portaveu de la plataforma, Mostafa Shaimi, ha detallat que "el model no funciona", ja que la majoria de centres d'acollida estan "aïllats" i això fa que els joves no puguin "crear xarxes amb la societat". Per altra banda, l'actual sistema de centres d'acollida recau a mans de diverses fundacions i entitats d'arreu de Catalunya. Segons Shaimi això fa que hi hagi centres "més receptius" que d'altres i per tant "hi ha casos d'èxit" però també hi ha centres que porten als joves a l'expulsió de la societat.

De fet, tal com van anunciar últimament, a les comarques gironines s'ha expulsat uns quaranta joves de més de 18 anys i aquests s'han quedat "al carrer". Shaimi ha assegurat que tots ells "malviuen" en diverses poblacions de la demarcació ocupant pisos, en famílies d'acollida o al carrer.



Traves de les administracions

Shaimi ha assegurat que molts joves es troben indefensos i això els porta a situacions de delinqüència per poder sobreviure. Un dels joves, Hatim Coucou, ha remarcat que "si estan al carrer, no són delinqüents, sinó que són immigrants".

Davant d'això, els joves també han apuntat al govern espanyol per les traves que posen als tutelats a l'hora d'aconseguir permisos de residència i treball una vegada arriben a la majoria d'edat. Però Shaimi també ha dirigit les seves queixes al consolat del Marroc. De fet, el portaveu de la plataforma ha assegurat que "està obstaculizant molts tràmits" per aconseguir el passaport que els retarda la resta de papers.

Una altra de les joves immigrants, Yamna Amer, ha remarcat que volen els permisos per "poder treballar i tenir un projecte de vida" i que en cap cas busquen encadenar subvencions ni ajudes de les administracions per la seva vida.



Persecució policial

Per altra banda, Mostafa Shaimi ha lamentat que la vida al carrer dels joves comporti la seva "criminalització". De fet, creu que els primers responsables de l'estigma social que pateixen són els propis Mossos d'Esquadra, ja que els sotmeten a una "persecució policial" constant. "Són joves que han sobreviscut com han pogut, a vegades delinquint", ha afegit el portaveu de l'Espai Antiracista "però sotmetre'ls a causes penals els destrossa el camí".

De fet, Mostafa Shaimi ha assegurat que aquest col·lectiu sempre "és identificat per la policia i acusat de robatoris". Això pot derivar a situacions de "racisme" per part dels veïns, per això demanen que es resolgui la seva situació, puguin sortir del carrer i així tinguin una vida autònoma.



Tancada "indefinida"

La trentena de joves que participen en la tancada (tots ells són nois) han avançat que la mobilització serà "indefinida" fins que la seva situació es resolgui. Per aconseguir-ho, cal que l'Ajuntament els ofereixi habitatge social i els permeti participar en cursos formatius, així com facilitar l'empadronament.

Per tal de garantir amb aquesta protesta, que compta amb l'aval de la Universitat de Girona, han demanat a entitats i col·lectius que donin suport a la tancada. De moment, ja s'hi ha sumat la Fundació Ser.gi i la Coordinadora d'ONG Solidàries, però es preveu que poc a poc s'hi vagin sumant altres col·lectius.