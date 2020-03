Queixes de veïns pels excrements dels ocells al carrer Cristòfol Grober

Veïns i motoristes que aparquen al carrer Cristòfol Grober de Girona es queixen de la quantitat d'excrements d'ocell que pateixen i embruten el carrer i les motos que hi aparquen.

Un dels col·lectius més afectats és el dels motoristes que estacionen a la zona d'aparcament que es troba sota els arbres. El col·lectiu assegura que aquesta zona d'estacionament «és coneguda pels excrements d'ocells dels arbres que hi ha de dalt a baix del carrer» i asseguren estar «fins als nassos de la situació» i de trobar-se les motos plenes d'excrements.

Des del punt de vista d'alguns dels motoristes que aparquen diàriament al carrer Cristòfol Grober, «hi ha una solució senzilla» que es basa a canviar l'aparcament de motos a l'altra banda de la calçada, on no hi ha arbres i, per tant, no es veurien afectats per les defecacions dels ocells, a més asseguraven que aquest canvi no afectarà ni molestarà la circulació dels vehicles pel carrer. Fa uns dies, un grup d'afectats van presentar una instància a l'Ajuntament, amb la proposta per dur a terme el canvi d'ubicació de l'estacionament.

L'Ajuntament assegura que «estan estudiant la situació» per trobar una solució, perquè tot i que tenen «signat un contracte amb una empresa per dur a terme les tasques de foragitació dels estornells a la plaça Poeta Marquina» aquest contracte «no té prevista aquesta possible actuació» al carrer Cristòfol Grober.

Actuacions de foragitament

A principis del passat mes d'octubre, a la plaça Poeta Marquina, es van començar a executar actuacions de foragitament que es basen en el llançament de petards. Anteriorment, a altres zones de la ciutat, com per exemple la plaça Poeta Marquina i la Rambla, s'havien realitzat actuacions de foragitament d'estornells utilitzant efectes sonors, instal·lant altaveus que emetien sons de falcons i estornells espantats i, d'altra banda, amb efectes lluminosos utilitzant làsers per fer-los marxar.