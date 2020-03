Tres senglars es passegen per la plaça Independència de Girona

Un vídeo que s'està viralitzant a les xarxes socials mostra tres senglars passejant per la plaça Independència de Girona. Les imatges mostren com els animals ronden pel mig de la plaça i surten d'aquesta per l'accés de Gran Via de Jaume I. Probablement, els animals van arribar al nucli urbà a la recerca de menjar.



Cada cop és més habitual veure senglars en entorns urbans i a la ciutat de Girona ja se n'han vist a zona de Pedret, Fontajau o Pont Major.



A principi d'aquest passat mes de febrer, un grup de vuit senglars va ser vist a l'avinguda Pericot de Girona.





Un ramat de senglars es passeja per Girona. https://t.co/HLvkCivPzp pic.twitter.com/Wnzucu1N6y — Diari de Girona (@DiarideGirona) February 7, 2020