CCOO recull 11.000 signatures a favor de la construcció del nou hospital Trueta a Girona

11.000 signatures per demanar que el nou Trueta es faci a Girona.

11.000 signatures per demanar que el nou Trueta es faci a Girona. ACN

Comissions Obreres (CCOO) ha lliurat aquest dimecres a la Generalitat 11.000 signatures que han recollit a favor de la construcció del nou hospital Trueta als terrenys de Domeny, a Girona. D'aquestes firmes, prop de 1.100 són de professionals del centre hospitalari. El sindicat ha defensat, un cop més, que la millor ubicació per al nou hospital és Girona i no Salt, ja que considera que la unificació amb el Parc Hospitalari Martí i Juià de Salt (Gironès) faria perdre "accessibilitat" als usuaris, a més d'agreujar el "col·lapse" viari a l'accés sud de l'autopista. El secretari general del sindicat, Bartomeu Compte, ha subratllat que cal garantir "la sostenibilitat" de creixement del nou centre mèdic.

Des de fa aproximadament un any, la secretària general de la Secció Sindical de CCOO a l'Hospital Trueta, Dolors Sidera, i la presidenta de la Junta de Personal del centre mèdic d'aquest mateix sindicat, Mª Àngels Rodríguez, han estat recollint signatures per demanar que el nou equipament es faci a la ciutat de Girona. Un total d'11.000 persones han signat la petició, de les quals més d'un miler pertanyen al propi centre hospitalari, segons han afirmat.

Aquesta tarda, juntament amb el secretari general de CCOO de Girona, Bartomeu Compte, i el secretari de Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions del sindicat, Toni Mora, han lliurat els documents a la seu de la Generalitat a Girona.

Compte ha reafirmat el fet que l'edifici on es troba l'hospital actualment ja no te " més recorregut", però també ha alertat que s'ha de "sensibilitzar" la societat gironina perquè es posicionin a favor de la seva construcció als terrenys gironins de Domeny.

El secretari general ha apuntat que des del sindicat temen que situar-lo prop del parc hospitalari Martí i Julià de Salt impliqui una unificació i comporti la pèrdua de llocs de feina o de serveis. Així ha recordat que no volen que el Trueta tingui menys "llits, rajols ni llocs de treball" i ha demanat garantir-ne "la sostenibilitat de creixement" perquè continuï com el centre hospitalari de referència en tota la demarcació. "Com a mínim pels pròxims 50 o 75 anys", ha conclòs.

Per al sindicat, la unificació dels dos equipaments faria perdre "accessibilitat als usuaris i equitat territorial", a més podria contribuir a l'agreujament del col·lapse viari a l'accés sud de l'autopista.

Una partida d'1,5 milions d'euros

Paral·lelament, aquest dimecres s'ha sabut que el pressupost de la Generalitat per l'any 2020 inclou una partida d'1,5 milions d'euros per al futur hospital Josep Trueta. Ara, doncs, només en queda saber la ubicació que està en mans del Departament de Salut. Des de l'ajuntament de Girona s'han ofert uns terrenys a Domeny, que competeixen amb un segon projecte que contempla la construcció del nou equipament a Salt.