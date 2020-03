Comencen les obres de construcció de l'aula de cuina al centre cívic de Sant Narcís

La setmana passada van començar les obres de construcció de l'aula de cuina al Centre Cívic Sant Narcís. Els treballs consistiran en la reforma d'una part de la planta baixa del centre cívic, on s'habilitarà un espai per crear-hi la nova aula de cuina de l'equipament; a més del reforç estructural de la casa de La Volta, i el condicionament dels lavabos i de l'entorn immediat de l'edifici del centre cívic.

Ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha visitat l'espai on es farà l'ampliació del centre cívic i es construirà l'aula. "Els centres cívics són el cor dels barris, un punt de trobada, reunió i cohesió. Per això per nosaltres és molt important completar els equipaments existents, i a Sant Narcís hi fa falta un espai de cuina complet, que donarà moltes opcions per programar cursos i activitats. Era una demanada que compartíem el govern i l'associació de veïns, i haver començat l'obra és ja el pas endavant definitiu per aconseguir-lo", ha destacat Madrenas.

Està previst que les obres tinguin una durada de quatre mesos. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Rehatec Zenit SL per un import de 143.990 euros (IVA inclòs). Aquest era un dels projectes inclosos dins de les inversions financerament sostenibles del 2019 que va aprovar l'Ajuntament de Girona l'any passat.