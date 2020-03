Els joves migrants tancats a la UdG descarten la visita de tècnics de la DGAIA

Els joves migrants que participen en la tancada de la Universitat de Girona (UdG) han descartat la visita de dos tècnics de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per tal de fer una radiografia de la situació. Segons han confirmat a l'ACN alguns dels membres propers a la mobilització, veuen amb bons ulls la iniciativa de la DGAIA però no es refien de si aquest informe els podria acabar perjudicant. Per això, els joves respondran un qüestionari amb tot el que demana el Departament d'Afers Socials. Una vegada l'hagin respost, els retornaran als tècnics. Mentrestant, la directora dels serveis territorials d'Afers Socials a Girona ha refermat que farà la visita als joves de la tancada de caràcter privat.