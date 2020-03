JxCat vol blindar Domeny per al Trueta i prohibir nous edificis

L'equip de govern de Girona (JxCat) vol bloquejar els terrenys del Pla de Baix Domeny on vol que s'ubiqui el futur hospital Josep Trueta i evitar que s'hi puguin construir habitatges allà on encara és possible. La idea de l'equip que encapçala Marta Madrenas és aprovar una suspensió de llicències d'edificació, per un any, en aquests punts, en la propera sessió plenària, que està previst que se celebri el dilluns vinent.

La prohibició d'aixecar edificis nous afecta dues parcel·les a prop de la sortida de l'autopista i de la fàbrica Nestlé, entre la carretera de Sant Gregori i el carrer Roberto Bolaño. Una de les illes fa 13.331 metres quadrats de superfície i està qualificada en una part com a zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts i en l'altra com a residencial amb espais oberts. L'altra illa té una superfície de 12.987 metres i està qualificada com a residencial amb espais oberts i amb habitatges de protecció.

La proposta gironina al Departament de Salut de la Generalitat per tal que hi construeixi el nou hospital es concreta en 100.000 metres quadrats de sostre construïble a Domeny repartits en tres peces de terreny, el 51% del qual és propietat municipal i se cediria a la Generalitat, mentre que el 49% restant és privat i s'ha d'expropiar. Sobre aquest últim bloc, l'alcaldessa va estimar, en el seu moment, el preu de compra d'entre 3,5 i 5,4 milions, però va destacar que «ja estan urbanitzats -els carrers fets- i la mobilitat feta».

És precisament en aquesta zona que s'ha d'expropiar on l'equip de govern pretén suspendre les llicències d'edificació, usos concrets i d'altres autoritzacions. Aquestes dues peces de terreny són on es planteja l'edifici del Trueta, amb planta baixa i quatre pisos. És el sector més gran del projecte, de 30.000 metres quadrats, equivalents a 75.000 edificables -ampliables a 90.000 amb soterranis.

Les altres dues zones que formen part de la proposta a la Generalitat ja són municipals. Una peça correspon allà on actualment hi ha una esplanada per a caravanes. En aquest terreny s'hi preveuen 6.406 metres quadrats per a usos residencials o espais de subaguts. Finalment, hi ha un solar on es planteja el campus universitari o l'Institut d'investigació biomèdica de Girona (Idibgi). El terreny ara mateix està inclinat i és l'únic que està a l'altre costat de la carretera de Sant Gregori, entre la rotonda d'accés a l'autopista i el peatge. Són uns 9.500 metres quadrats.

L'equip de govern vol portar la suspensió de les llicències d'obres al ple del dillnus vinent conscient que la zona s'està revaloritzant com a punt on viure-hi i de fet ja hi ha diverses construccions d'edificis en marxa. Per exemple, de les promotores Via Célere i Acciona. Estan, però, allunyades de les parcel·les escollides per l'equip de Madrenas. L'equip de govern no ho tindrà fàcil per poder tirar endavant aquesta prohibició d'edificar a la zona. Ara mateix l'oposició hi votaria majoritàriament en contra i això impediria que es pogués aprovar, ja que JxCat governa en minoria amb només nou regidors. El primer grup de l'oposició, Guanyem, amb sis regidors, mai ha volgut entrar en la lluita entre municipis -entre Girona i Salt, bàsicament- i sempre ha indicat que caldria escoltar els tècnics. I aquests, almenys els que la formació considera els més experts, es decanten per Salt. El PSC, també amb sis regidors, va fer un comunicat de premsa amb representants de Girona, Salt i Sarrià on indicaven que calia fugir de debats territorials i de qualsevol confrontació «absurda» entre Girona i Salt i demanaven que la decisió es basi en «la labor que s'hi desenvolupa», així com «les facilitats i els inconvenients que ofereixen les diferents ubicacions que s'han presentat ara per ara».

Pel que fa al grup d'ERC, amb quatre regidors, va assenyalar fa tres mesos que prioritzava que l'hospital es quedés a Girona, però que entenia que la decisió final es basi en criteris tècnics de salut. Però els republicans gironins no volen posar entre l'espasa i la paret la consellera de Salut, Alba Vergés (ERC), ni l'alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC).

Amb les tres principals formacions ara mateix més partidàries del no que del sí, Madrenas haurà de convèncer-ne algun cap a l'abstenció, on Ciutadans -amb dos regidors-, que no s'ha manifestat, podria tenir la clau.