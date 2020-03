L'empresa Incatis, d'expulsada a única organitzadora del Fòrum Gastronòmic

Iniciatives Catalanes i Serveis SL, Incatis, l'empresa de Jami Matamala, ha passat a ser l'única organitzadora del Fòrum Gastronòmic de Girona tot i que fa un any es va fer públic que els impulsors de l'esdeveniment gastronòmic, els osonencs Pep Palau i Jaume von Arend, van prescindir dels serveis de la societat gironina perquè aquesta «no responia» i Pep Palau, von Arend & Associats va haver «d'assumir la part de producció». També van indicar que era per motius estrictament mercantils i no polítics. No obstant això, Palau va admetre cert «linxament públic» per part de sectors independentistes.

Incatis va enviar ahir un comunicat on va fer pública la signatura de venda de l'esdeveniment Fòrum Gastronòmic de Girona per part de Fòrum Gastronòmic SL que a partir d'ara passarà a ser propietat de l'empresa Incatis SL.

L'operació mercantil «és satisfactòria per a ambdues parts», segons el comunicat. D'una banda, Fòrum Gastronòmic SL centrarà els seus esforços a ampliar el creixement de les edicions de la Corunya -març 2021- i també de Barcelona -tardor 2021. D'altra banda, Incatis SL serà l'únic organitzador d'un esdeveniment que ja acumula set edicions a Girona. Incatis ja treballa en l'edició del Fòrum a Girona, que se celebrarà del 15 al 17 de novembre d'aquest any 2020. Feia setmanes que s'especulava que Palau i Von Arend no seguirien amb l'esdeveniment a Girona per centrar-se en les altres ciutats.