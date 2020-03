el passat dissabte un centenar de persones entre alumnes, pares i treballadors de l'Institut de Sarrià de Ter, van enjardinar el pati amb arbres i plantes autòctones. Aquesta activitat, organitzada per l'AFA, tenia com a objectiu crear un entorn més agradable i, alhora, ombres al recinte. Per acabar de complementar l'espai, també es van acabar d'instal·lar taules de pícnic i de ping-pong.