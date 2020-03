Salt inicia la renovació de les zones d'esbarjo per a gossos

L'Ajuntament de Salt ha iniciat durant les darreres setmanes la renovació de les zones d'esbarjo per a gossos que hi ha distribuïdes a diversos punts de la vila. Els treballs d'adequació s'han iniciat al Parc de la Massana i als espais situats davant el Parc Hospitalari Martí i Julià i al barri dels Escriptors. Les obres se centren en la instal—lació de noves tanques i fonts, així com de senyalització que recull les obligacions i recomanacions per fer-ne un ús correcte. També s'està previst millorar el paviment i la il·luminació de tots els espais.

El regidor de Salut Pública de l'Ajuntament de Salt, Jesús Vilaplana, explica que "treballem per millorar tots els espais i, per exemple, el canvi de les tanques era una petició que els usuaris ens feien des de fa temps per tal d'evitar que els gossos mitjans o grans poguessin saltar i sortir de la zona".

Entre les accions que ja s'han dut a terme hi ha els canvis de les tanques dels espais situats la zona de la Massana, del Parc Hospitalari i del barri dels Escriptors. També s'ha ampliat la superfície a la Massana i, properament, es durà a terme aquesta ampliació a Can Patrac.

Durant aquest any 2020 està previst executar millores i ampliar la zona d'esbarjo per a gossos del Parc Monar, un projecte que s'està estudiant a hores d'ara i que també inclourà diversos elements per tal de millorar l'espai.



Circuit compartit a les deveses

El projecte per millorar les zones d'esbarjo per a gossos de Salt també inclou que s'habiliti a les deveses un itinerari compartit per poder portar els gossos deslligats. Es tracta d'un circuit d'uns 600 metres que va des del centre naturalista fins als aiguamolls del veïnat. El camí ja s'ha habilitat i durant els propers dies s'instal·larà el mobiliari (bancs, papereres i panells informatius).

Les tasques de millora i adequació està previst que s'executin durant aquest any 2020 i la planificació també inclou la incorporació d'elements d'agility per afavorir l'esbarjo de les mascotes. A hores d'ara s'està analitzant quins són els adequats per a cada zona.