Tres senglars es passegen per plaça Independència a Girona

Tres porcs senglars van passejar-se tranquil·lament pel centre de Girona dilluns a la nit. Al vídeo, que s'ha fet viral a les xarxes socials, es pot veure com els tres animals caminen per la plaça Independència i s'encaminen cap a la sortida de la plaça que dona a l'avinguda Jaume I.

Des de fa un temps, és relativament habitual veure aquests animals per diferents zones de la ciutat, com Fontajau, Pedret i Pont Major. Fa aproximadament un mes es va localitzar un grup de prop de deu senglars per l'avinguda Lluís Pericot.