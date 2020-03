Guanyem, PSC i ERC diuen que «no té sentit» blindar Domeny ara per fer-hi el nou Trueta

Guanyem, el PSC i ERC van sortir ahir al pas davant les informacions que apunten que el govern de Marta Madrenas té la intenció de suspendre les llicències d'obres durant un any als dos terrenys de propietat privada de Domeny on JxCat vol que s'hi edifiqui el nou hospital Josep Trueta. Una suspensió de construir edificacions que l'equip de govern vol portar a votació al ple de dilluns vinent, tal com va avançar Diari de Girona.

El tres grups de l'oposició, que sumen 14 dels 27 regidors, van enviar un comunicat conjunt on s'oposen a la suspensió i anuncien que tombaran la proposta si es porta al proper ple de dilluns. Per a les formacions aquesta iniciativa «no té sentit» tenint en compte que la decisió sobre si el nou centre hospitalari es farà als esmentats terrenys de Domeny o a Salt se sabrà abans que acabi el primer trimestre de l'any, segons va anunciar la conselleria de Salut.

Els tres partits adverteixen que aquesta operació «podria hipotecar la política en habitatge de Girona en bloquejar durant un any la possibilitat de construir pisos a un dels pocs espais que té la ciutat per créixer.» Guanyem, el PSC i ERC recalquen que la decisió s'ha de prendre «seguint criteris estrictament de salut i que permeti aconseguir el millor parc sanitari possible.» Finalment, els tres grups subratllen la seva aposta per una sanitat «pública i de qualitat.»

El portaveu del grup de Guanyem, Lluc Salellas, va lamentar que l'alcaldessa vulgui «segrestar unes parcel·les clau perquè Girona pugui ampliar el seu parc d'habitatge protegit». «Si finalment l'hospital es fa a la part sud, la ciutat tindrà inutilitzats els millors terrenys que podrien ajudar a mitigar la crisi habitacional», va remarcar Salellas. Finalment, el regidor de Guanyem va demanar que «s'aparquin les lluites partidistes per una decisió que afectarà generacions de gironins i gironines.»

Per la seva banda, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, va manifestar que la qüestió del nou Trueta demana dels responsables polítics un exercici de responsabilitat per fugir de debats territorials i prendre postura perquè l'àrea de Girona -amb el nou hospital i tota l'activitat universitària i investigadora que comporti- pugui convertir-se en un referent de la Salut a Catalunya. «Aquest exercici de responsabilitat casa malament amb decisions precipitades quan està a punt de saber-se quina ubicació ha triat la Generalitat», va considerar Paneque. El portaveu d'ERC, Quim Ayats, considera que el nou hospital «ha de garantir la millor assistència al conjunt de ciutadans i ciutadanes», i que «qualsevol decisió que es prengui, ha d'anar dirigida en aquest sentit». «El projecte ens obre una finestra d'oportunitat per sumar, ampliar serveis i afrontar els reptes de futur d'un hospital de prestigi i de referència», va afirmar.

Mentrestant, per separat de la resta de grups, el portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, va explicar que se'ls hi va comunicar la intenció de la suspensió en la darrera comissió informativa i que van fer una «reserva explícita de vot per evitar pronunciar-nos en un sentit o en un altre dins d'un despatx i al marge de la ciutadania». Segons Pamplona «és una mesura el suficientment rellevant com per debatre-la oberta i públicament en el ple de dilluns perquè tota la ciutadania pugui ser conscient de la justificació dels vots de cadascun dels partits polítics respecte d'aquesta proposta». De totes maneres, va dir que» la mesura proposada pel govern s'ajusta al que la llei permet fer i no és cap operació aliena a l'àmbit de l'administració pública».



La posició del govern

Pel que fa a l'equip de govern, el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va assegurar no entendre el posicionament dels tres principals grups de l'oposició. Va indicar que el seu vot negatiu es pot deure «al desconeixement absolut» del que suposa una suspensió de llicències o que ho fan «com a discussió en l'àmbit polític». Va recordar que si ara donen el permís per edificiar i, finalment el Trueta es fa a Domeny, haurien d'acabar indemnitzant el propietari. I va titllar d'incongruent que un grup municipal de Girona no vulgui defensar els interessos de la ciutat amb una acció que no té cap perjudici i que serveix per protegir l'Ajuntament.