Sarrià reclama a l'ACA que retiri un arbre que posa en perill el pont de l'Aigua

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que netegi la llera del riu Ter al pas pel seu municipi ja que hi ha moltes restes del temporal Gloria. El batlle ha enviat una carta a la delegació de l'ACA a Girona on demana «una actuació urgent» i afirma que «preocupa especialment l'estabilitat de l'estructura del pont de l'Aigua», on encara hi ha un arbre recolzat, a més de «tota la brutícia arrossegada» pel Ter al seu pas per Sarrià durant el temporal.

Fajula també indica que l'arbre està recolzat d'una manera que fa molt accessible que les persones s'hi puguin enfilar amb el consegüent risc per a la seguretat. En la missiva a l'organisme competent dels rius i rieres, l'alcalde també relata que hi ha altres rieres també amb brutícia acumulada i que tot plegat «comporta un perill per a la població» en cas d'una nova crescuda.

L'alcalde de Sarrià admet que els danys a Sarrià de Ter «no són comparables als d'altres indrets» però que sí que en alguns punts del municipi hi ha acumulada una brutícia que comporta un «perill» i que podria afectar «els habitatges de l'entorn» si el riu torna a créixer.