Veïns de Santa Eugènia denuncien l'incivisme al voltant de contenidors

Els veïns de Santa Eugènia denuncien episodis d'incivisme continuats al voltant dels contenidors, ja que aquests fets generen certa preocupació per l'estat dels carrers degut a la quantitat de brutícia que s'hi diposita. «Trobem molts productes voluminosos», explicava la presidenta de l'associació de veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo. Per això «molts cops estan els contenidors plens i s'han de deixar les bosses a terra», afegia.

És per aquest motiu que l'associació de veïns torna a reclamar a l'Ajuntament mesures de sostenibilitat. «Al juliol vam parlar amb el regidor però seguim igual sense veure canvis», assegurava la presidenta de l'associació. Mobles, neveres, bosses d'escombraries obertes, roba, matalassos... són alguns dels exemples que embruten i incomoden els veïns. Del Campo assegurava que un dels principals problemes és que «s'ha de pensar que molta gent no entén el català i, per tant, se'ls ha de facilitar les coses perquè entenguin com reciclar». Una de les mesures que ells proposen per facilitar que tothom ho entengui és col·locar pictogrames als contenidors o afegir-hi altres idiomes. «Alguns veïns estem dins un grup de WhatsApp de sostenibilitat» des del qual informen i envien fotografies a diferents responsables de neteja quan localitzen alguna incidència. «Quan veiem algun contenidor ple de mobles o d'estris, avisem per aquest grup i venen a retirar-ho, però nosaltres no podem estar fent sempre de tècnics de carrer, si això no funciona, s'ha de buscar una solució», explicava la presidenta. Des de l'associació, reconeixen que hi ha incivisme per part d'alguns veïns i és per això que demanen al consistori que facin un estudi i apliquin mesures urgents per conscienciar els ciutadans i que realitzin campanyes o accions per col·laborar amb el veïnat. Els residents asseguren tenir sospites de quin pot ser l'origen de tots aquests artefactes que troben al voltant dels contenidors, però asseguren que no són ells els qui han de buscar una solució.

Per part de l'associació, s'han realitzat un seguit de peticions per posar fi a la situació, ja que opinen que a més del servei de neteja necessiten una feina «més transversal» i asseguren haver demanat educadors i dinamitzadors ambientals, i fins i tot haver enviat propostes com determinar un punt on dipositar voluminosos.